El golazo de Thiago Almada en el triunfazo del Atlético de Madrid

El volante de la Selección argentina Thiago Almada hizo un golazo este domingo en el triunfazo del Atlético de Madrid por 2 3 a 0 sobre Mallorca, de local, por la fecha 21 de la liga española.
Thiago Almada marcó un golazo en el triunfazo del Atlético de Madrid sobre Mallorca, por la fecha 21 de la liga española
El volante de la Selección argentina Thiago Almada hizo un golazo este domingo en el triunfazo del Atlético de Madrid por 2 3 a 0 sobre Mallorca, de local, por la fecha 21 de la liga española.
El ex Vélez, que ingresó a los 27 minutos del complemento en lugar de Alexander Sorloth, cerca del final aprovechó un rebote para tomar la pelota, ingresar al área, arrimarse hasta el punto de penal y rematar fuerte y arriba, imposible de despejar para el arquero Leo Román.
Así el Atleti del Cholo Simeone sentenció el cotejo ante el elenco bermellón.
Los otros goles los marcaron Alexander Sorloth y David López en contra.
Así el Colchonero ahora acumula 44 puntos, cifra que le sirve para subir un peldaño y ubicarse tercero en la tabla de posiciones del campeonato español, a 5 del FC Barcelona (que debe jugar vs. Real Oviedo) y a 7 del Real Madrid (venció al Villarreal 2 a 0).
En el equipo ganador fueron titulares julián Álvarez y Giuliano Simeone.
Thiago Almada cortó una racha de casi 3 meses sin anotar. La última vez fue el 1 de noviembre pasado en el triunfo del Atlético de Madrid por 3 a 0 sobre el Sevilla, también en el Estadio Metropolitano de la capital española. Aquel día no solo marcó, sino que también aportó una asistencia.
De esta manera, el oriundo de Fuerte Apache acumula tres goles (también le anotó al Osasuna el 18 de octubre del año pasado) y una asistencia en lo que va de la temporada con el elenco rojiblanco.