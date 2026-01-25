El golazo de Thiago Almada en el triunfazo del Atlético de Madrid

Embed

Los otros goles los marcaron Alexander Sorloth y David López en contra.

Así el Colchonero ahora acumula 44 puntos, cifra que le sirve para subir un peldaño y ubicarse tercero en la tabla de posiciones del campeonato español, a 5 del FC Barcelona (que debe jugar vs. Real Oviedo) y a 7 del Real Madrid (venció al Villarreal 2 a 0).

En el equipo ganador fueron titulares julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Thiago Almada rompió la mala racha

Thiago Almada cortó una racha de casi 3 meses sin anotar. La última vez fue el 1 de noviembre pasado en el triunfo del Atlético de Madrid por 3 a 0 sobre el Sevilla, también en el Estadio Metropolitano de la capital española. Aquel día no solo marcó, sino que también aportó una asistencia.

De esta manera, el oriundo de Fuerte Apache acumula tres goles (también le anotó al Osasuna el 18 de octubre del año pasado) y una asistencia en lo que va de la temporada con el elenco rojiblanco.