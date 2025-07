El comunicado de la oposición de Boca

En su cuenta de Instagram, Andrés Ibarra emitió un comunicado en el cual deja clara su postura con respecto al pésimo presente que atraviesa Boca, equipo que no gana hace diez partidos: "Esto así no va más. Dejen de destruir a Boca".

"No tienen ideas, no jugamos a nada hace años, no hay gestión. Perdemos a todo y con todos. En mi vida viví una situación de Boca como la que estamos viviendo. Tan patética, desdibujada y lejos de lo que significa este escudo", sumó.

Andrés Ibarra

Para finalizar, con una fuerte frase, Ibarra sentenció: "Los verdaderos hinchas queremos mucho más, esperamos mucho más y tenemos la vara bien alta. Se están cagando en los colores más grandes del mundo".

Otro de los que se expresó en contra de Juan Román Riquelme y compañía fue Mario Pergolini. El conductor, que supo ser vicepresidente en la gestión de Jorge Amor Ameal, se expresó en su cuenta de Instagram.

"Ya es momento de hablar seriamente del presente, aunque duela o moleste. Es el peor ciclo de nuestra gloriosa historia", disparó. Posteriormente, junto a una declaración de Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa, cerró: "Están fuera de foco".