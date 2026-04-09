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El emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en el día que hubiese cumplido 70 años

Boca, a través de sus canales oficiales de comunicación, recordó a Miguel Ángel Russo en el día de su cumpleaños. El club realizó diferentes posteos en homenaje al DT

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca recordó a Miguel Ángel Russo en el día que hubiese cumplido 70 años.

Boca recordó a Miguel Ángel Russo en el día que hubiese cumplido 70 años.

El 9 de abril no es una fecha más para el mundo Boca. Este jueves Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos y respetados de la historia del Xeneize, estaría cumpliendo 70 años. A seis meses de su partida física, el club lo recordó con una serie de publicaciones en sus redes sociales.

Miguelo, quien falleció el pasado 8 de octubre de 2025 a los 69 años tras una valiente y prolongada lucha contra un cáncer de próstata (diagnosticado en 2017), dejó un legado que trasciende el verde césped. Su entereza para seguir dirigiendo hasta sus últimos días, siempre con una sonrisa en el rostro, lo convirtió en una figura de consenso en un fútbol argentino habitualmente dividido.

Miguel Ángel Russo
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Miguel Ángel Russo cumpliría, este 9 de abril, 70 años.

"Creo en tu sonrisa": el primer posteo en redes

El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando los canales de comunicación de Boca realizaron el primer posteo en homenaje a Miguel Ángel Russo. Se trató de una imagen que mostró al DT levantando diferentes trofeos. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, la Copa Libertadores 2007.

El texto elegido para acompañar la imagen no fue casualidad: "Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda: sigo por vos". Con un cierre simple pero contundente, el club expresó el sentir de millones: "Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días".

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Media hora pasó para que el Xeneize mostrara una serie de fotografías de Miguelo: la Libertadores, su sonrisa e indicaciones en algún entrenamiento del plantel profesionales se robaron, una vez más, el suspiro de los hinchas. "A Boca nunca se le puede decir que no, gracias por hacernos tan felices", fue el escrito elegido por el club.

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El video que emocionó a todos

Pasado el mediodía llegó el video que hizo lagrimear a más de uno. En el audiovisual Boca recopiló imágenes de los festejos ante Gremio en la Copa Libertadores 2007, diferentes conferencias de prensa y, también, momentos del Mundial de Clubes 2025.

Todos, obviamente, con Miguel Ángel Russo como protagonista principal. Sobre el final del mismo, se puede escuchar al DT expresando sus sentimientos hacia el mundo del Xeneize.

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"Ha sido una parte de mi vida que ha mantenido muchas alegrías. Respeto mucho a la gente. Una de las claves de Boca es disfrutarlo", fueron las palabras de Russo que resaltan en el audiovisual.

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