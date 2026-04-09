El emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en el día que hubiese cumplido 70 años

El texto elegido para acompañar la imagen no fue casualidad: "Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda: sigo por vos". Con un cierre simple pero contundente, el club expresó el sentir de millones: "Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2042226105826869269&partner=&hide_thread=false , : .



Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días pic.twitter.com/CDrV75r9t1 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 9, 2026

Media hora pasó para que el Xeneize mostrara una serie de fotografías de Miguelo: la Libertadores, su sonrisa e indicaciones en algún entrenamiento del plantel profesionales se robaron, una vez más, el suspiro de los hinchas. "A Boca nunca se le puede decir que no, gracias por hacernos tan felices", fue el escrito elegido por el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2042233592370106693&partner=&hide_thread=false A Boca nunca se le puede decir que no, gracias por hacernos tan felices pic.twitter.com/kGBUtNOISh — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 9, 2026

El video que emocionó a todos

Pasado el mediodía llegó el video que hizo lagrimear a más de uno. En el audiovisual Boca recopiló imágenes de los festejos ante Gremio en la Copa Libertadores 2007, diferentes conferencias de prensa y, también, momentos del Mundial de Clubes 2025.

Todos, obviamente, con Miguel Ángel Russo como protagonista principal. Sobre el final del mismo, se puede escuchar al DT expresando sus sentimientos hacia el mundo del Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2042291728019751162&partner=&hide_thread=false Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir pic.twitter.com/Svk8oHoNlQ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 9, 2026

"Ha sido una parte de mi vida que ha mantenido muchas alegrías. Respeto mucho a la gente. Una de las claves de Boca es disfrutarlo", fueron las palabras de Russo que resaltan en el audiovisual.