La palabra del DT de San Lorenzo antes de su debut

Damián Ayude se hizo cargo de una situación difícil. Si bien San Lorenzo llegó hasta la semifinal del torneo Apertura, su camino a lo largo del semestre fue crítico tanto en el plano dirigencial (con el caso Moretti) como futbolístico (los ugadores llegaron a no entrenarse por falta de pago).

"Es importante que el futbolista llegue y no se quiera ir, que tenga ganas de pertenecer. La gente va a estar y va a apoyar, pero nosotros tenemos que fomentar eso de adentro hacia afuera. Conocemos el ADN de San Lorenzo", manifestó.

Al a hora de explicar esta definición, sumó: "El ADN de San Lorenzo tiene que ver con el corazón y con dar el 110% para convertirse en un equipo peligroso".

Damián Ayude (2).jpg El DT de San Lorenoz ultima detalles para el debut.

Sobre aquellos que están sumando su primera experiencia en el plantel profesional, Ayude mencionó: "Hay que desterrar eso que son pibes porque se van a tener que convertir en hombres con urgencia. Yo quiero jugar para ganar".

"Es real que hay bajas importantes y que el proceso de los chicos va a llevar un tiempo, pero tengo que planificar día a día para ganar. No puedo pensar en otra cosa. Si yo no tengo ilusión me tengo que quedar en mi casa", sentenció.