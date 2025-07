“A mí se me hace difícil pensar que un equipo como Boca venga a defenderse para no perder. Se me hace difícil porque iría en contra de su historia”, comenzó el entrenador de Huracán.

Sobre su rival de turno, soltó: “Yo no soy el técnico de Boca, pero no veo que los laterales de Boca no vayan a pasar al ataque y solamente defiendan. No veo a Paredes o quien sea sin la impronta de ser poseedor de la pelota más que recuperador. En lo que depende de nosotros, intentaremos que no se sienta cómodo en el inicio".

En cuanto a las características de Huracán, Kudelca describió: "Somos un equipo de mucha presión ascendente y de mucho posicionamiento alto. Si e rival nos lleva a campo propio, intentaremos ser ordenados. Pero mi equipo siempre sale para adelante en busca de la recuperación. Y en la posesión buscaremos ser verticales, sin tanto juego asociado, sino buscando ganar espaldas”.

Para finalizar, el entrenador del Globo sentenció: “El nombre desafía. Es una realidad. Ya que venga Boca, más allá de su situación que es problema de ellos, plantea un partido de necesidad para nosotros, porque tenemos que ganar, y que te pone en un estado de alerta lindo, desafiante, convincente, por el rival que vamos a tener enfrente".