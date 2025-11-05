El camino a la gloria que recorrió Independiente Rivadavia para conquistar la Copa Argentina

Independiente Rivadavia ganó por penales ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina jugada en Córdoba, se consagró campeón y aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026.
Tras los goles de Álex Arce y Matías Fernández, las expulsiones de Amarfil, Ossela y el propio Berti, la lesión de Centurión, la atajada doble de Marinelli y el penal decisivo de Villa, como ante River, la Lepra coronó un camino que lo llevó hasta lo más alto del fútbol argentino.
La “Lepra mendocina” comenzó el campeonato en el estadio Juan Alberto Funes de San Luis donde se impuso ante Estudiantes de Caseros por 1-0 con gol de Alejo Osella para avanzar a la siguiente instancia.
En los 16avos de final aguardaba Platense y, tras un frenético encuentro que finalizó en empate 2-2 en el tiempo regular, con tantos de Sebastián Villa y Nicolás Retamar, los dirigidos por Alfredo Berti consiguieron el triunfo desde los doce pasos por 3-1 con un heroico Ezequiel Centurión, que atajó dos penales.
Ya en octavos, el cuadro de Mendoza volvió a visitar San Luis para chocar ante Central Córdoba de Rosario e ir en busca de meterse entre los ocho mejores del torneo.
Con un agónico grito de gol de Mauricio Cardillo, el ‘Azul’ venció 2-1 y comenzó a ilusionarse con la posibilidad de levantar el trofeo al final de la competencia.
Nuevamente Independiente Rivadavia se medía con otro equipo de la Primera División del fútbol argentino, pero el desenlace del duelo fue más ameno que el anterior. De la mano de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio alcanzaron las semifinales con un contundente 3-1.
En semifinales, la Lepra tenía, probablemente, su rival más difícil hasta el momento. Si bien se enfrentaba a un golpeado e irregular River, el conjunto Millonario” contaba con la jerarquía necesaria para apagar la ilusión mendocina.
No obstante, luego de un apático 0-0, consiguió la clasificación a la Gran Final en la tanda de penales por 4 a 3, con Villa como ejecutor del remate que le dio el triunfo.