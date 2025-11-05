El camino a la gloria que recorrió Independiente Rivadavia para conquistar la Copa Argentina

Embed - Independiente Rivadavia 1 - 0 Estudiantes (BA) | Copa Argentina 2025 | 32avos de final

16avos de final: vs. Platense, en Rosario

En los 16avos de final aguardaba Platense y, tras un frenético encuentro que finalizó en empate 2-2 en el tiempo regular, con tantos de Sebastián Villa y Nicolás Retamar, los dirigidos por Alfredo Berti consiguieron el triunfo desde los doce pasos por 3-1 con un heroico Ezequiel Centurión, que atajó dos penales.

Embed - Platense 2 (1) - (3) 2 Independiente Rivadavia | Copa Argentina 2025 | 16avos de final

8vos. de final: vs. Central Córdoba (Rosario), en San Luis

Ya en octavos, el cuadro de Mendoza volvió a visitar San Luis para chocar ante Central Córdoba de Rosario e ir en busca de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con un agónico grito de gol de Mauricio Cardillo, el ‘Azul’ venció 2-1 y comenzó a ilusionarse con la posibilidad de levantar el trofeo al final de la competencia.

Embed - Independiente Rivadavia 2 - 1 Central Córdoba (R) | Copa Argentina 2025 | Octavos de final

4tos. de final: vs. Tigre, en Rosario

Nuevamente Independiente Rivadavia se medía con otro equipo de la Primera División del fútbol argentino, pero el desenlace del duelo fue más ameno que el anterior. De la mano de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio alcanzaron las semifinales con un contundente 3-1.

Embed - Tigre 1 - 3 Independiente Rivadavia | Copa Argentina 2025 | Cuartos de final

Semifinal: vs. River, en Córdoba

En semifinales, la Lepra tenía, probablemente, su rival más difícil hasta el momento. Si bien se enfrentaba a un golpeado e irregular River, el conjunto Millonario” contaba con la jerarquía necesaria para apagar la ilusión mendocina.

No obstante, luego de un apático 0-0, consiguió la clasificación a la Gran Final en la tanda de penales por 4 a 3, con Villa como ejecutor del remate que le dio el triunfo.