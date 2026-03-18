Dos bajas en Independiente Rivadavia para el partido ante Rosario Central

Este miércoles se confirmó el grado de lesión del arquero que finalmente padece lesión miotendinosa grado 3 en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo estimado de recuperación es de seis semanas.

parte medico csir El parte médico de los dos futbolistas lesionados de Independiente Rivadavia.

Por su parte, la otra mala noticia en cuanto a afecciones físicas la dio Victorio Ramis. El delantero que viene de superar una dura luxofractura de tibia y peroné volvió a sufrir una dolencia de distinta índole que confirmó que padece una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación es de 3 semanas.

Ante este panorma, Alfredo Berti optará nuevamente en el arco por Nicolás Bolcato y por Emanuel Gómez Riga como su alternativa. En cuanto a la delantera, la misma seguirá con Fabrizio Sartori Prieto y Álex Arce, este último convocado por la Selección de Paraguay pero que no se perderá ningún partido con Independiente Rivadavia dado el calendario de la Lepra que recién vuelve a jugar el 5 de abril (la ventana FIFA corre del 23 al 31 de marzo) ante Tigre.