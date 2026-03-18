Independiente Rivadavia se prepara para recibir a un rival de fuste como Rosario Central el próximo domingo en el Bautista Gargantini por la fecha 12 del Torneo Apertura. Luego de la gran victoria ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, la Lepra buscará seguir de racha ante el último campeón de la Liga 2025.
Con la victoria ante el Lobo platense, Independiente Rivadavia se ubicó nuevamente como líder de la zona B del Torneo Apertura con 20 unidades, una más que Belgrano, actualmente escolta con 19 puntos.
Las dos bajas en Independiente Rivadavia para el partido ante Rosario Central
En el partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata sufrió una dura lesión Ramiro Macagno, arquero que hacía su estreno en el arco azul en reemplazo de Nicolás Bolcato por decisión de Alfredo Berti. A los 15 minutos del primer tiempo, el ex guardametas de Newell's y Platense sacó desde la línea final y sintió un fuerte dolor en su pierna que le impidió continuar y se fue sustituido por el propio juvenil de Independiente Rivadavia.
Este miércoles se confirmó el grado de lesión del arquero que finalmente padece lesión miotendinosa grado 3 en el recto anterior del muslo derecho. El tiempo estimado de recuperación es de seis semanas.
Por su parte, la otra mala noticia en cuanto a afecciones físicas la dioVictorio Ramis. El delantero que viene de superar una dura luxofractura de tibia y peroné volvió a sufrir una dolencia de distinta índole que confirmó que padece una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación es de 3 semanas.
Ante este panorma, Alfredo Berti optará nuevamente en el arco por Nicolás Bolcato y por Emanuel Gómez Riga como su alternativa. En cuanto a la delantera, la misma seguirá con Fabrizio Sartori Prieto y Álex Arce, este último convocado por la Selección de Paraguay pero que no se perderá ningún partido con Independiente Rivadavia dado el calendario de la Lepra que recién vuelve a jugar el 5 de abril (la ventana FIFA corre del 23 al 31 de marzo) ante Tigre.