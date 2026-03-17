Independiente Rivadavia, Boca y otros 4 equipos argentinos esperan el sorteo de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia dio una de las grandes sorpresas de 2025 al conquistar la Copa Argentina, por lo que dirán presente por primera vez en su historia en la Libertadores. El equipo que dirige Alfredo Berti llega a este compromiso histórico en un momento inmejorable ya que está puntero de su zona en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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Los otros 4 equipos argentinos en la Copa Libertadores 2026

Rosario Central, por su parte, llega como uno de los equipos más polémicos del fútbol argentino, principalmente después de que la AFA reconociera el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual. Sin embargo, y pese a la presencia estelar de Ángel Di María, al “Canalla” le cuesta horrores competir hasta las instancias finales cuando se juega dentro de la cancha.

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El otro equipo argentino que apunta a dar pelea en esta Copa Libertadores es Estudiantes de La Plata, que viene de ganar el Torneo Clausura tras una definición apasionante en la final ante Racing y luego el Trofeo de Campeones. El “Pincha” llegó hasta los cuartos de final el año pasado, donde cayó por penales frente a Flamengo de Brasil, que luego sería el campeón.

Además, Lanús llega con la confianza por las nubes después de conquistar la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa 2026, derrotando en esta última por penales a Flamengo. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se afianzan cada vez más como un oponente durísimo para los equipos brasileños que dominan en el continente, por lo que no hay que descartar la posibilidad de que digan presente en instancias finales.

Por último aparece Platense, una de las sorpresas del 2025 al conquistar el Torneo Apertura y meterse por primera vez en su historia en la Libertadores.