Diego Tonetto: la expectativa de que la Lepra vuelva al triunfo y la perspectiva del clásico con Godoy Cruz

"Se nos está haciendo esquivo conseguir una victoria pero no queda otra que trabajar, ser autocrítico y seguir redoblando los esfuerzos", comenzó diciendo Diego Tonetto en diálogo con Ovación 90 por Radio Nihuil.

Diego Tonetto Independiente RIvadavia nueva.jpg Diego Tonetto tiene la intención de volver a sumar de a tres con Independiente Rivadavia. Foto: Prensa Independiente Rivadavia.

En el Bautista Gargantini, la Lepra aún no ha podido sumar ganar y ese factor no es algo que pase desapercibido para el 11 de Independiente Rivadavia. "No estamos pudiendo ganar de local, que es donde uno mejor se siente, con nuestra gente apoyando. Pero el fútbol también tiene eso. Obviamente que a mí no me da lo mismo el hecho de que la gente no sienta la felicidad de una victoria en nuestro estadio, donde muchas veces nos hemos hecho fuertes. Pero estamos en la búsqueda de los caminos que habíamos encontrado las primeras fechas del torneo".