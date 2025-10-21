Diego Tonetto e Independiente Rivadavia volverán al lugar adónde fueron felices para seguir haciendo historia ante River

Independiente Rivadavia prepara la semifinal de la Copa Argentina frente a River que será nada menos que en el estadio Mario Kempes de Córdoba, donde Diego Tonetto y cientos de hinchas de la Lepra celebraron el ascenso hace un par de años.
Independiente Rivadavia prepara la semifinal de la Copa Argentina frente a River que será nada menos que en el Kempes, donde Diego Tonetto y cientos de hinchas de la Lepra celebraron el ascenso hace un par de años.
Independiente Rivadavia prepara la semifinal de la Copa Argentina frente a River que será nada menos que en el estadio Mario Kempes de Córdoba, donde Diego Tonetto y cientos de hinchas de la Lepra celebraron el ascenso hace un par de años.
Terminada la práctica en la Ciudad Deportiva, el experimentado volante habló con Ovación sobre la importancia del encuentro de este viernes: "Es un torneo que que hicimos las cosas bien y nos encuentra en esta instancia linda. Obviamente sabemos que que es un partido difícil contra uno de los grandes del fútbol argentino, pero bueno, estamos capacitados para enfrentarlos, y para pasar también. Estamos muy ilusionados con seguir haciendo historia en este club y en esta instancia a la que el club nunca había llegado".
Independiente Rivadavia ya le ha ganado a River dos veces el año pasado y eso ilusiona al plantel y a sus hinchas: "Tenemos un buen antecedente, sobre todo con con River, pero son partidos especiales, es una instancia obviamente decisiva en la que sí o sí uno de los dos tiene que pasar y creo que va a ser un lindo partido, en un lindo escenario para nosotros que nos dio el regalo más lindo de nuestra historia como club. Así que bueno, trataremos de seguir agregándole cosas lindas a ese lindo estadio".
Queda claro que para Tonetto y todos los simpatizantes de la Lepra es algo especial volver a Córdoba y al Kempes donde habrá un marco imponente con el público de ambos equipos: "Para mí en lo personal no es el primero porque obviamente el Gargantini es el estadio más lindo de toda mi carrera, pero el Kempes está muy pegadito porque nos dio ese ansiado logro que todos queríamos y bueno, ese fue un sueño que pude cumplir, pero no se vive del pasado y este viernes tenemos una linda posibilidad de de seguir escribiendo este lindo libro de grandes cosas que venimos consiguiendo, así es que obviamente que estamos muy ilusionados y vamos por eso".
"Como primera medida a la gente quiero agradecerle por el aguante y por todo lo que nos dan partido a partido en el Gargantini. Para nosotros es una alegría y algo hermoso jugar con nuestra gente, en nuestro estadio. Y puntualmente para este partido que se viene con River quiero pedirle que nos acompañen, que sepan que somos autocríticos y sabemos que estamos en un momento futbolístico no muy bueno, pero vamos a hacer todo para conseguir una victoria porque sabemos que todos están también muy expectantes, por el escenario y por lo que nos jugamos. Quiero decirles que nos acompañen, que vamos a estar a la altura y que estamos con el mismo deseo de conseguir algo importante como lo quieren ellos".
Respecto de la irregular campaña que el equipo azul hizo en el Torneo Clausura, Tonetto fue autocrítico para decir: "Todos somos conscientes de que fue una primera parte muy buena y la segunda no lo fue. Siempre digo que las segundas partes de los torneos tienen estas cuestiones, equipos que ya empiezan a rumbear para los puestos de arriba, otros para los puestos de abajo, y los partidos se hacen muchísimo más friccionados, más tensionados, por eso se presentan muchos más empates o partidos más cerrados. Y bueno, a nosotros lamentablemente nos envolvió esa vorágine de la que no pudimos salir y alcanzar ese nivel que habíamos tenido en la primera etapa del año, donde fuimos protagonistas, ganamos partidos muy importantes, y contra la mayoría de los equipos estuvimos a la altura".
Luego, agregó: "Nos costó, somos autocríticos y sabemos que es así, pero este partido puntualmente es algo aparte y de todas formas también tenemos algunos partidos más para seguir sumando puntos, porque creo que todavía no estamos afuera de la lucha por entrar a los playoffs y sobre todo por el ingreso a las copas. Lo hemos hablado y sabemos que podemos meternos en alguna copa, sacando la Copa Argentina que te puede dar obviamente el premio máximo, pero estamos en carrera y cada partido para nosotros tiene que ser una final".-
Por último, el referente del actual plantel de la Lepra, afirm: "Por más que estemos en una situación complicada, tenemos que que seguir sumando porque hay que defender la camiseta hasta el último partido y hasta el último minuto. Nosotros siempre en los sprints finales de cada año hemos tenido buenos rendimientos. Por eso este momento duele y no es agradable, pero todavía quedan oportunidades. Con las que ya pasaron no se puede hacer nada, pero con lo que viene hay cosas por hacer y por lo pronto iremos por esta instancia que es especial, para tratar de pasar y llegar a una final, que sería algo muy lindo. Después veremos lo que queda del torneo, pero vamos por este primer paso".