Diego Tonetto e Independiente Rivadavia volverán al lugar adónde fueron felices para seguir haciendo historia ante River

Diego Tonetto Independiente Rivadavia.jpeg La Lepra y Tonetto tienen buenos antecedentes frente a River.

Queda claro que para Tonetto y todos los simpatizantes de la Lepra es algo especial volver a Córdoba y al Kempes donde habrá un marco imponente con el público de ambos equipos: "Para mí en lo personal no es el primero porque obviamente el Gargantini es el estadio más lindo de toda mi carrera, pero el Kempes está muy pegadito porque nos dio ese ansiado logro que todos queríamos y bueno, ese fue un sueño que pude cumplir, pero no se vive del pasado y este viernes tenemos una linda posibilidad de de seguir escribiendo este lindo libro de grandes cosas que venimos consiguiendo, así es que obviamente que estamos muy ilusionados y vamos por eso".

El mensaje de Tonetto para los hinchas de Independiente Rivadavia

"Como primera medida a la gente quiero agradecerle por el aguante y por todo lo que nos dan partido a partido en el Gargantini. Para nosotros es una alegría y algo hermoso jugar con nuestra gente, en nuestro estadio. Y puntualmente para este partido que se viene con River quiero pedirle que nos acompañen, que sepan que somos autocríticos y sabemos que estamos en un momento futbolístico no muy bueno, pero vamos a hacer todo para conseguir una victoria porque sabemos que todos están también muy expectantes, por el escenario y por lo que nos jugamos. Quiero decirles que nos acompañen, que vamos a estar a la altura y que estamos con el mismo deseo de conseguir algo importante como lo quieren ellos".

Embed - Diego Tonetto en la previa de Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina

Diego Tonetto, autocrítico con la campaña de la Lepra en el Clausura

Respecto de la irregular campaña que el equipo azul hizo en el Torneo Clausura, Tonetto fue autocrítico para decir: "Todos somos conscientes de que fue una primera parte muy buena y la segunda no lo fue. Siempre digo que las segundas partes de los torneos tienen estas cuestiones, equipos que ya empiezan a rumbear para los puestos de arriba, otros para los puestos de abajo, y los partidos se hacen muchísimo más friccionados, más tensionados, por eso se presentan muchos más empates o partidos más cerrados. Y bueno, a nosotros lamentablemente nos envolvió esa vorágine de la que no pudimos salir y alcanzar ese nivel que habíamos tenido en la primera etapa del año, donde fuimos protagonistas, ganamos partidos muy importantes, y contra la mayoría de los equipos estuvimos a la altura".

Diego Tonetto- Independiente Rivadavia.jpg Tonetto admitió la irregularidad de la Lepra en el Clausura. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Luego, agregó: "Nos costó, somos autocríticos y sabemos que es así, pero este partido puntualmente es algo aparte y de todas formas también tenemos algunos partidos más para seguir sumando puntos, porque creo que todavía no estamos afuera de la lucha por entrar a los playoffs y sobre todo por el ingreso a las copas. Lo hemos hablado y sabemos que podemos meternos en alguna copa, sacando la Copa Argentina que te puede dar obviamente el premio máximo, pero estamos en carrera y cada partido para nosotros tiene que ser una final".-

Por último, el referente del actual plantel de la Lepra, afirm: "Por más que estemos en una situación complicada, tenemos que que seguir sumando porque hay que defender la camiseta hasta el último partido y hasta el último minuto. Nosotros siempre en los sprints finales de cada año hemos tenido buenos rendimientos. Por eso este momento duele y no es agradable, pero todavía quedan oportunidades. Con las que ya pasaron no se puede hacer nada, pero con lo que viene hay cosas por hacer y por lo pronto iremos por esta instancia que es especial, para tratar de pasar y llegar a una final, que sería algo muy lindo. Después veremos lo que queda del torneo, pero vamos por este primer paso".