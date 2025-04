Aston Villa quedó afuera de la Champions League en cuartos de final, pero faltando 5 fechas está sexto en la Premier, en zona de clasificación a la próxima Europa League, es semifinalistas de la FA Cup y no pierde como local en el torneo inglés desde agosto.

Embed - EL VILLA DE DIBU GOLEÓ A LAS URRACAS Y ESTÁ EN ZONA DE CHAMPIONS | A. Villa 4-1 Newcastle | RESUMEN

La fecha 33 de la Premier League

En la jornada de este sábado, por la fecha 33 de la Premier League, Brentford goleó 4 a 2 a Brighton, Crystal Palace igualó sin goles con Bournemouth, Manchester City superó 2 a 0 a Everton y West Ham empató 1 a 1 con Southampton.

Este domingo habrá 4 partidos: a las 10 Fulham vs. Chelsea, Ipswich Town vs. Arsenal y Manchester United vs. Wolverhampton y a las 12.30 Leicester vs. Liverpool.