Día y horario del Superclásico entre Boca y River por la fecha 15 del Torneo Clausura

Según la publicación realizada este miércoles el enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol argentino será el domingo 1 de noviembre desde las 15 en La Bombonera.

El Superclásico puede definir el futuro de River y Boca en el Clausura y la tabla anual.

El cruce será uno de los Interzonales y puede ser decisivo para ambos ya que mientras el conjunto xeneize está peleando por la cima de la tabla anual que le permitirá obtener el título de Campeón de la Liga, los millonarios necesitan cada punto para no quedar fuera de los playoffs ni de la zona de clasificación a las copas internacionales.