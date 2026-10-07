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Torneo Clausura

Día y horario del Superclásico entre Boca y River por la fecha 15 del Torneo Clausura

Boca y River jugarán un nuevo Superclásico, el segundo de la temporada, en la fecha 15 del Torneo Clausura y la Liga Profesional confirmó el día, horario y escenario del encuentro.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
River y Boca se medirán en La Bombonera.

River y Boca se medirán en La Bombonera.

Boca y River jugarán un nuevo Superclásico, el segundo de la temporada, en la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y la Liga Profesional confirmó el día, horario y escenario del encuentro.

Según la publicación realizada este miércoles el enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol argentino será el domingo 1 de noviembre desde las 15 en La Bombonera.

El Superclásico puede definir el futuro de River y Boca en el Clausura y la tabla anual.

El Superclásico puede definir el futuro de River y Boca en el Clausura y la tabla anual.

El cruce será uno de los Interzonales y puede ser decisivo para ambos ya que mientras el conjunto xeneize está peleando por la cima de la tabla anual que le permitirá obtener el título de Campeón de la Liga, los millonarios necesitan cada punto para no quedar fuera de los playoffs ni de la zona de clasificación a las copas internacionales.

Aunque todavía quedan 3 fechas antes del Superclásico, y también debe jugar por Copa Sudamericana y Copa Argentina, Boca está segundo en la tabla anual a solo dos puntos del líder Independiente Rivadavia y 4to en la Zona A del Clausura a 5 del puntero (Instituto) y a uno de sus escoltas (Vélez y Defensa y Justicia).

River solo compite en el Clausura y aunque tiene un partido menos que el resto está actualmente 9no a dos puntos de la zona de clasificación a los playoffs y en la tabla anual ocupa el puesto 10 e ingresaría con lo justo a la Copa Sudamericana 2027.

Los últimos 10 cruces entre Boca y River

  • 19/04/2026 Torneo Apertura 2026 River 0 – 1 Boca
  • 09/11/2025 Liga Profesional 2025 Boca 2 – 0 River
  • 27/04/2025 Liga Profesional 2025 River 2 – 1 Boca
  • 21/09/2024 Liga Profesional 2024 Boca 0 – 1 River
  • 21/04/2024 Copa de la Liga 2024 (Cuartos en Córdoba) River 2 – 3 Boca
  • 25/02/2024 Copa de la Liga 2024 River 1 – 1 Boca
  • 01/10/2023 Copa de la Liga 2023 Boca 0 – 2 River
  • 07/05/2023 Liga Profesional 2023 River 1 – 0 Boca
  • 11/09/2022 Liga Profesional 2022 Boca 1 – 0 River
  • 20/03/2022 Copa de la Liga 2022 River 0 – 1 Boca

Victorias de Boca: 5

Victorias de River: 4

Empates: 1

Goles a favor: Boca 12 – River 11

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