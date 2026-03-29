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Primera Nacional

Deportivo Maipú y Godoy Cruz empatan en el Malvinas Argentinas

Deportivo Maipú y Godoy Cruz se enfrentan en el estadio Malvinas Argentinas, con ambas parcialidades, por el interzonal de la Primera Nacional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

Deportivo Maipú y Godoy Cruz empatan 0 a 0 este domingo en el estadio Malvinas Argentinas, por el interzonal correspondiente a la 7ma fecha del torneo de la Primera Nacional.

En los prmeros minutos se jugaba a cara de perro, no se regalaban nada. El partido era intenso alimentado por el color de las tribunas.

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El duelo tiene el condimento de que se disputa con la presencia de ambas parcialidades.

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