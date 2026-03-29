Deportivo Maipú y Godoy Cruz empatan en el Malvinas Argentinas

Deportivo Maipú y Godoy Cruz empatan 0 a 0 este domingo en el estadio Malvinas Argentinas, por el interzonal correspondiente a la 7ma fecha del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú y Godoy Cruz se enfrentan en el estadio Malvinas Argentinas, con ambas parcialidades, por el interzonal de la Primera Nacional
Deportivo Maipú y Godoy Cruz empatan 0 a 0 este domingo en el estadio Malvinas Argentinas, por el interzonal correspondiente a la 7ma fecha del torneo de la Primera Nacional.
En los prmeros minutos se jugaba a cara de perro, no se regalaban nada. El partido era intenso alimentado por el color de las tribunas.
El duelo tiene el condimento de que se disputa con la presencia de ambas parcialidades.