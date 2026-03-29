Cómo sigue la Copa Argentina tras las victorias de Racing, Belgrano e Independiente

Mientras el Rojo venció 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto, el Pirata cordobés superó por 3 a 0 a Atlético de Rafaela y la Academia eliminó por la mínima diferencia a San Martín de Formosa con gol de Maravilla Martínez.

racing 2

Belgrano se cruzará en 16avos de final con Gimnasia de Jujuy mientras que Independiente espera por el ganaor del choque de este lunes entre Unión de Santa Fe y Agropecuario Argentino de Carlos Casares, y Racing jugará con Defensa y Justicia o Chaco for Ever.