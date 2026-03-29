Cómo sigue la Copa Argentina tras las victorias de Racing, Belgrano e Independiente

Racing, Belgrano de Córdoba e Independiente aprovecharon el receso del Torneo Apertura para avanzar de ronda en la Copa Argentina cuyos 32avos de final continuará entre domingo y lunes con otros tres encuentros.
Racing, Belgrano de Córdoba e Independiente aprovecharon el receso del Torneo Apertura para avanzar de ronda en la Copa Argentina.
Racing, Belgrano de Córdoba e Independiente aprovecharon el receso del Torneo Apertura para avanzar de ronda en la Copa Argentina cuyos 32avos de final continuará entre domingo y lunes con otros tres encuentros.
Mientras el Rojo venció 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto, el Pirata cordobés superó por 3 a 0 a Atlético de Rafaela y la Academia eliminó por la mínima diferencia a San Martín de Formosa con gol de Maravilla Martínez.
Belgrano se cruzará en 16avos de final con Gimnasia de Jujuy mientras que Independiente espera por el ganaor del choque de este lunes entre Unión de Santa Fe y Agropecuario Argentino de Carlos Casares, y Racing jugará con Defensa y Justicia o Chaco for Ever.
Pero antes, en el reinicio del Torneo Apertura, será el clásico de Avellaneda programado para este sábado 4 de abril en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
Este domingo 29 de marzo habrá dos partidos más por los 32avos de final ya que a las 18 en Caseros Huracán se medirá con Olimpo y a las 20.15, en Rafaela, Newell's jugará con Acassuso.
Además, este lunes 30 a las 21.15, en Rosario, Unión de Santa Fe juega con Agropecuario.
Ya jugaron
Domingo 29 de marzo
Lunes 30 de marzo
Miércoles 01 de abril
Martes 07 de abril
Miércoles 08 de abril