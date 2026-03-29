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Cómo sigue la Copa Argentina tras las victorias de Racing, Belgrano e Independiente

Racing, Belgrano de Córdoba e Independiente aprovecharon el receso del Torneo Apertura para avanzar de ronda en la Copa Argentina.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Maravilla hizo el gol de Racing.

Maravilla hizo el gol de Racing.

Racing, Belgrano de Córdoba e Independiente aprovecharon el receso del Torneo Apertura para avanzar de ronda en la Copa Argentina cuyos 32avos de final continuará entre domingo y lunes con otros tres encuentros.

Mientras el Rojo venció 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto, el Pirata cordobés superó por 3 a 0 a Atlético de Rafaela y la Academia eliminó por la mínima diferencia a San Martín de Formosa con gol de Maravilla Martínez.

racing 2

Belgrano se cruzará en 16avos de final con Gimnasia de Jujuy mientras que Independiente espera por el ganaor del choque de este lunes entre Unión de Santa Fe y Agropecuario Argentino de Carlos Casares, y Racing jugará con Defensa y Justicia o Chaco for Ever.

Pero antes, en el reinicio del Torneo Apertura, será el clásico de Avellaneda programado para este sábado 4 de abril en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Embed - Racing 1 - 0 San Martín (Formosa) | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Cómo sigue la Copa Argentina

Este domingo 29 de marzo habrá dos partidos más por los 32avos de final ya que a las 18 en Caseros Huracán se medirá con Olimpo y a las 20.15, en Rafaela, Newell's jugará con Acassuso.

Además, este lunes 30 a las 21.15, en Rosario, Unión de Santa Fe juega con Agropecuario.

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0
  • River 1 - Cdad. de Bolívar 0
  • Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0
  • Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1
  • San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0
  • Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1
  • Banfield 3 - Real Pilar 0
  • Independiente 4 - Atenas (Río IV) 2
  • Belgrano (Cba.) 3 - At. de Rafaela 0
  • Racing Club 1- San Martín (Formosa) 0

Domingo 29 de marzo

  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), a las 19 en Caseros
  • Newell´s O. Boys - Acassuso, a las 21.15 en Rafaela

Lunes 30 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., a las 21.15 en Rosario

Miércoles 01 de abril

  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, a las 19 en Banfield
  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, a las 21.15 en Rafaela

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

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