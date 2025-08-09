Deportivo Maipú jugará este sábado ante Tristán Suárez
Deportivo Maipú jugará este sábado ante Tristán Suárez, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Desde las 15 30, Deportivo Maipú se medirá con Tristán Suárez en un encuentro correspondiente a la 26ta. fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional.

El cotejo se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con televisación de TyC Sports Play y el arbitraje de Jorge Broggi.

Marcelo Eggel será uno de los titulares del Deportivo Maipú.

Tras haber tenido descanso el fin de semana pasado ya que su rival, San Martín de Tucumán, jugó con River por la Copa Argentina, el Cruzado volverá a tener acción en la Primera Nacional.

En su última presentación el conjunto dirigido por Alexis Matteo igualó 1 a 1 de local frente a Güemes y por ahora se mantiene en zona de clasificación al Reducido, ya que está octavo en la Zona A con 33 puntos.

Para consolidarse en ese lote Deportivo Maipú buscará volver a sumar de a tres ya que sus últimos dos partidos fueron una derrota y un empate.

Deportivo Maipú

Así llega Tristán Suárez

Tristán Suárez, dirigido por José María Martínez, viene de ganarle a Gimnasia y Tiro en Ezeiza (1-0) en la que fue su segunda victoria consecutiva.

El Lechero se ubica 4to con 39 puntos producto de nueve triunfos, doce empates y cuatro derrotas.

El historial entre Deportivo Maipú y Tristán Suárez

Deportivo Maipú y Tristán Suárez se enfrentaron en cinco ocasiones, con 4 victorias del Cruzado y un empate.

En el último cruce empataron 1 a 1 en Buenos Aires, Diego Ramírez marcó el gol de Maipú e igualó Alexander Sosa para Tristán Suárez.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Tristán Suárez: Nicolás Sumavil; Leonardo Feliccia, Patricio Ostachuk, Misael Tarón y Nicolás Fernández, Villegas, Nicolás Del Priore, Alexis Steimbach y Álvaro Veliez; Juan De Rosa y Alexis Domínguez. DT: José María Martínez.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Jorge Broggi.

Hora: 15.30

