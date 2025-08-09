En su última presentación el conjunto dirigido por Alexis Matteo igualó 1 a 1 de local frente a Güemes y por ahora se mantiene en zona de clasificación al Reducido, ya que está octavo en la Zona A con 33 puntos.

Para consolidarse en ese lote Deportivo Maipú buscará volver a sumar de a tres ya que sus últimos dos partidos fueron una derrota y un empate.

Deportivo Maipú

Así llega Tristán Suárez

Tristán Suárez, dirigido por José María Martínez, viene de ganarle a Gimnasia y Tiro en Ezeiza (1-0) en la que fue su segunda victoria consecutiva.

El Lechero se ubica 4to con 39 puntos producto de nueve triunfos, doce empates y cuatro derrotas.

El historial entre Deportivo Maipú y Tristán Suárez

Deportivo Maipú y Tristán Suárez se enfrentaron en cinco ocasiones, con 4 victorias del Cruzado y un empate.

En el último cruce empataron 1 a 1 en Buenos Aires, Diego Ramírez marcó el gol de Maipú e igualó Alexander Sosa para Tristán Suárez.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Emiliano Ozuna; Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Tristán Suárez: Nicolás Sumavil; Leonardo Feliccia, Patricio Ostachuk, Misael Tarón y Nicolás Fernández, Villegas, Nicolás Del Priore, Alexis Steimbach y Álvaro Veliez; Juan De Rosa y Alexis Domínguez. DT: José María Martínez.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Jorge Broggi.

Hora: 15.30