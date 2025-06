Del llanto a la alegría: con el tabique fracturado y lesionado convirtió el gol más importante de su vida

Con el tabique fracturado y con una lesión en el aductor convirtió el gol más importante de su vida

Minutos antes del feliz desenlace, el delantero y capitán de Independiente Santa Fe se mostró con lágrimas en su rostro acusando una lesión en el aductor que lo tenía a maltraer: "Desde el calentamiento ya sentía algo en el aductor. Le dije al doctor y la idea era no jugar, pero yo dije ‘no, no me salgo, voy hasta el final. De aquí me sacan es cuando yo diga’ como si yo fuera el que mandara y bueno ya es momento de celebrar".

Embed Hugo Rodallega rompe en llanto por su lesión en plena final del Apertura de Colombia ¿Qué ocurre unos segundos después? Factura el gol del triunfo para que Independiente Santa Fe grite campeón después de 9 años. Leyenda. El fútbol es increíble pic.twitter.com/D7HV39Rzak — VSports Team (@VSportsTM) June 30, 2025

No se trata de la primera lesión del jugador ya que durante la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales sufrió un choque contra Helibelton Palacios en el clásico frente a Millonarios que le provocó una fractura de tabique. Sin embargo, decidieron no dar a conocer la situación para que no afectara su presencia en la final.

El tiempo le dio la razón al cuerpo técnico del campeón colombiano ya que, de esta manera, el delantero a su decimosexto gol con el cual alcanzó el título, el décimo de la liga colombiana que se suman a dos Copa Colombia, cuatro Superliga, una Copa Sudamericana y una Copa Suruga.

Hugo Rodallega.jpg Independiente Santa Fe logró su décimo título de liga.

Después del título, ¿el retiro?

Inmerso en una gran emoción Hugo Rodallega agregó: "Ya tendré tiempo para recuperarme, estoy seguro de que voy a hacerme una cirugía en el tabique porque en el choque con Millonarios me fracturé, solo que no quisimos decir nada para poder jugar la final. Esto es guerra y son heridas de guerra”.

El delantero de 39 años palpita su retiro ya que es una idea que ronda su cabeza: "Yo dije que daba un paso al costado, para que los jóvenes tengan más oportunidades, pero mi hijo me dice que no, que siga luchando. Yo dije que si quedaba campeón me retiraba, pero todos me van a decir que no".

En diálogo con Win Sports manifestó a forma de avance aunque sin haber todamedo una decisión: "Este viejito se les va campeón". Ahora tiene por delante un nuevo desafío ya que con el triunfo el equipo clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores lo que podría provocar que el delantero - quien ganó el botin de oro al ser el goleador del torneo colombiano - decida retirarse una vez finalizado el certamen continental.