La decisión de la AFA tras los actos antisemitas de hinchas del All Boys contra Atlanta: "Eso no es folclore"

La decisión de la AFA tras los actos antisemitas de hinchas del All Boys contra Atlanta

Es así que la dirigencia de Claudio Tapia decidió publicar un comunicado donde toma postura frente a la preocupante situación que se vivió en el Estadio Islas Malvinas, correspondiente al barrio de Monte Castro, en Buenos Aires.

Es así que el mensaje comienza expresando: "La Asociación del Fútbol Argentino expresa su repudio total y absoluto contra los aberrantes actos de antisemitismo efectuados por hinchas del club All Boys en el día de ayer tanto en la previa como durante el partido que dicha entidad disputó contra su similar del club Atlanta de la categoría Primera Nacional".

En el texto recupian fuertemente el actuar de los hinchas de All Boys: "En su lucha incansable contra la discriminación, esta Asociación, llama a la sociedad futbolera en su conjunto a erradicar de una vez por todas esta clase de conductas. Eso no es folclore. Eso es discriminación. Y desde la AFA seguiremos luchando día a día para que la fiesta del futbol argentino se desarrolle en un marco de respeto y paz".

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y la Comisión de Gobernanza, Transparencia e Integridad, elevaron hoy una denuncia formal al Tribunal de Disciplina, a fin de abrir un expediente para que tome inmediata intervención en el caso", concluye el escrito.

Carteles All Boys.jpg

El pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina a la AFA

Los hechos llevado a cabo y que son considerados actos antisemitas no fueron resultado de un momento en particular, es decir, se trata de una seguidilla de decisiones organizadas con premeditación y es por eso que la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina (DAIA) le exigió a la AFA y al Club Atlético All Boys que tomen medidas ejemplificadoras contra los simpatizantes.

Embed En medio del partido de All Boys vs Atlanta apareció un DRON con una bandera de Palestina, por lo que se detuvo el encuentro.



En la previa, los hinchas estaban con un ataúd con los colores de Atlanta y una bandera de Israel, acompañado de cánticos hacia el pueblo judío.



:… pic.twitter.com/DfJJqckj2p — Primera Nacional (@Primeranaciona) June 29, 2025

Es así que la DAIA expresó en sus redes sociales: "Repudiamos enérgicamente las expresiones antisemitas ocurridas hoy en las inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas. Exigimos a las autoridades correspondientes, a la AFA y al Club All Boys que actúen con firmeza ante estos hechos de odio".

La violencia y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad. La violencia y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad.