"Dijo Chicho Serna 'Nosotros malacostumbramos al hincha de Boca' Te aconsejo con Humildad.." indicó el Ruso, de 72 años y pasos por Boca como jugador, asistente y hasta entrenador.

Jorge ribolzi.jpg Jorge Ribolzi es un histórico de Boca.

Luego, el ex volante central, expresó: "No traten de pelotudos a los HINCHAS. BOCA no comenzó en el año 2000".