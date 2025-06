Después de dejar afuera a Gimnasia de Mendoza en Copa Argentina encendió la polémica: "Se rompió una relación"

El triunfo de Independiente llegó sobre el final cuando Álvaro Angulo convirtió el 2 a 1 cuando se jugaba el minuto 89 del partido; y lo que podría considerarse un momento alegre para el Rojo se terminó tornando polémico ya que el lateral colombiano dejó la puerta abierta a una posible salida.

Fue una semana diferente para Angulo porque las redes sociales se llenaron de rumores sobre un posible traspaso al fútbol mexicano ya que Pumas realizó una propuesta que fue considerada positiva para el jugador, quien solicitó a la dirigencia que la aceptaran.

Por el momento no hay una respuesta clara sobre si el defensor continuará en el Rojo y, tras el gol convertido frente a Gimnasia, declaró: "Desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos, se rompió una relación, no supieron manejar las cosas".

Independiente El Rojo pasó a octavos de final de la Copa Argentina.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo sigue la Copa Argentina tras la clasificación de Independiente a los octavos de final

El periodismo y la posibilidad de la salida del defensor

Desde el entorno de Independiente mencionaron que el jugador no se había presentado a entrenar mientras que aseguraban que el defensor ya había aceptado marcharse del equipo: "Solo pienso en Independiente, por eso jugué el partido. Decían que en el entrenamiento no había entrenado, se dicen tantas cosas y terminé jugando. Cuando llegue el momento aclararé. No puedo confirmar nada, en este momento estoy en Independiente, nunca dejé de entrenar, estoy preparado para lo que me toque y ahora estoy acá. No puedo decir si me voy o me quedo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1939458625107267699&partner=&hide_thread=false "SIENTO QUE DESDE EL CLUB NUNCA ME CUIDARON... SE ROMPIÓ UNA RELACIÓN. TENGO MUCHA BRONCA CON ELLOS"



Álvaro Angulo, en exclusiva con TyC Sports, expresó su enojo con los dirigentes del Rojo. pic.twitter.com/DVdKiVKIxj — TyC Sports (@TyCSports) June 29, 2025

Y fue ahí que, ya con los ánimos más caldeados, declaró: "Molesta un montón (lo que se dice) porque cuando hablás con los directivos y al día siguiente escuchás comentarios que ni siquiera habían salido de mi boca. Desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos.

"Se rompió una relación, no supieron manejar las cosas" "Se rompió una relación, no supieron manejar las cosas"

"No tengo temor de decirlo: tengo mucha bronca con los dirigentes, se lo dije al presidente. Al hincha, desde que estoy entregué todo, es la institución a la que represento y nunca armé cosas o puse mala cara para entrenar, pueden preguntar. Cuando me toque daré el 100%", explicó el defensor colombiano.

Y luego apuntó contra los periodistas que dieron una información que no era real: "El papel de un periodista es investigar y nunca lo hicieron, espero que no haya sido con mala intención, se volvió un caos, no pude disfrutar con mi familia, con temor de salir, todo. Como futbolista uno tiene que bancársela, lo que más me preocupaba eran los comentarios que escuchaba mi familia".

Desde Independiente bancan el vínculo del club con el jugador

El técnico de Independiente, Julio Vaccari, se refirió a la información que detalla que el defensor colombiano será jugador de Pumas: "Invito a la gente a que cuando escucha los mensajes, a veces del periodismo, se empiece a preguntar por qué, debido a qué es eso que trasciende".

"Álvaro (Angulo) es jugador de la institución, hoy está con nosotros. Es un chico que, desde que vino a la institución, se brindó al máximo. Desde que se incorporó, futbolísticamente demostró estar a la altura, pero muchísimo más importante, siempre demostró estar a la altura de toda la situación y de todas las circunstancias. Siempre se comportó profesionalmente y siempre se brindó al máximo con la institución", continuó Vaccari.

"Parte del periodismo ha hablado cosas sobre Álvaro, que seguramente hay alguien que les dijo 'sucede esto', entonces es muy fácil para todos ensuciar al futbolista. Después no es fácil limpiar eso, sí yo tengo la obligación y el deber de decir que el chico es 100 puntos en lo profesional, 100 puntos en lo humano y que siempre se brindó a la institución", concluyó el DT.