Estefanía Banini, de paso por Mendoza: "Me enorgullece muchísimo ver la cantidad de chicas que hay jugando"

Banini

Con 35 años la talentosa futbolista sabe que su retiro está cerca: "Todo tiene un inicio y un final, pero lo estoy llevando de la mejor manera posible y con muchísima ayuda de profesionales y de mi entorno. Porque es un cambio muy grande que tenés que asumir. Se termina algo que es hermoso, pero empieza otra etapa que también se puede llegar a disfrutar y la quiero encarar de la mejor manera posible, dándole a todas estas niñas mi experiencia y aportando lo que sé que es el fútbol"

"Es difícil darte cuenta que tu lucha ha ayudado que a que se den grandes pasos en la Argentina y en la Selección. La verdad que cuesta asumirlo, pero cuando se te acercan tantas chicas y cuando te reconocen sentís con una responsabilidad tremenda de tener que seguir trabajando y luchando para que para que todas estas niñas tengan un camino mucho más fácil que el que tuvimos nosotras".

A la hora de ponerle fecha a su despedida del fútbol Banini fue cauta: "Ay Dios qué feo que es hablar de eso, por favor todavía no. Es como que sé que llega y no quiero al mismo tiempo. Tengo esa contradicción interna y me enfoco en disfrutar el día a día que creo que es lo más lo más importante. Por ahí uno entra en esa dinámica cuando es más joven y no le das la importancia que tiene al disfrutar del día a día. Hoy me levanto y trato de dar lo mejor de mí y ojalá que el cuerpo me tire para varios años más, pero bueno hay que respetar un poco lo que lo que el cuerpo te pide"

Embed - ESTEFANÍA BANINI, SÍMBOLO DEL FÚTBOL FEMENINO

La trayectoria profesional de Estefanía Banini

Colo-Colo (Chile) 2011-2014

Washington Spirit (Estados Unidos) 2015-19

Valencia (España) 2016-2017

Levante UD (España) 2018-2021)

Atlético de Madrid (España) 2021-2024

Levante Badalona (España) 2024-presente

Selección argentina 2010-2023

La Selección, su histórico reclamo y la vuelta al Cementista

La Selección argentina: "Uno nunca le cierra las puertas a la Selección, de hecho todo lo contrario, todas queremos estar ahí, todas queremos representar al país y sigo entrenando, tratando de dar mi 100% para estar de la manera que sea, porque es lo más lindo que tenemos y estoy segura de que es una Selección que con un buen trabajo puede llegar a ser potencia"

Su histórico reclamo que la alejó de la Selección: "Yo creo que todo lo que lo que pasa después es por ese reclamo, obviamente, pero siempre me pongo a pensar si me hubiese quedado callada con tal de estar en la Selección y me doy cuenta que se necesitaba hablar, que se necesitaba mejorar y la verdad es que estoy muy orgullosa de lo que se hizo en ese momento porque sé que abrió un camino, aunque a mí se me cerraran puertas".

La vuelta al Cementista: "No sé si me va a permitir las rodillas porque ya tienen se recorrido, pero sí obviamente yo cada vez que vuelvo voy al Poli y trato de ponerme los botines".