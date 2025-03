medran 2.jpg

Repecto a las diferencias y similitudes con el equipo que fue finalista del Reducido el año pasado, el ex arquero dijo: "No me pongo tampoco a pensar en comparaciones. Nosotros nos enfocamos en competir de la manera en la que lo sentimos. Tratamos de transmitir eso a los jugadores. Obviamente que esa identidad la va construyendo el equipo. Y bueno, obviamente queremos que demuestre esa identidad que vamos a construyendo en el tiempo. Lo he declarado al inicio, este es un equipo que quiere competir muy bien".

"Ahora hay que descansar y disfrutar la victoria porque esto es tan dinámico que a veces no llegamos a disfrutar de una victoria que fue bien construida y después obviamente sí nos enfocaremos en el partido que viene con Temperley".

Para terminar, sobre su perfil bajo y la ilusión que genera el equipo en los hinchas fue claro: "Trabajo para mantener la calma en los momentos importantes y en los momentos de adversidad. Uno se respalda en el trabajo, en el día a día y bueno, obviamente hoy estoy muy contento por compromiso del plantel, no solo a la hora de competir sino a la hora de prepararse que es lo más importante".