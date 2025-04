Daniel Barrea, un todo terreno con la camiseta de Godoy Cruz: "Estamos mentalizados para ganar"

daniel barrea.jpg Daniel Barrea en el encuentro ante Gremio por Copa Sudamericana. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

"Estamos motivados. Por ahí pueden pasar situaciones y partidos en los que nos equivocamos, y falta un poco más de laburo y actitud. Pero siempre agachamos la cabeza y laburamos. Si tiene algo este grupo, que es joven, son huevos, ganas de estar y mucho carácter, mucha personalidad", dijo Daniel Barrea sobre el fútbol desplegado por Godoy Cruz el pasado jueves en el Malvinas Argentinas ante Gremio.

En ese sentido, el cordobés destacó que ante Atlético Tucumán tienen una parada importantísima en la lucha por la clasificación y que el objetivo del plantel está centrado en lo que viene. "Nosotros estamos mentalizados todos los días en ganar. Pasa un partido y nos olvidamos, hayamos ganado o perdido. El próximo partido siempre es el más importante y nosotros siempre lo jugamos como una final", aseguró el delantero.

Embed - Daniel Barrea y su mentalidad ganadora en Godoy Cruz

Por último, Daniel Barrea habló sobre la posición dentro de la cancha en la que Solari decidió ponerlo en el último partido. "Según la posición que me designe el técnico, que es la voz de mando, a mí me gusta. Me gusta sumar para el equipo. Por eso cuando me dan la oportunidad, entro a la cancha y me entrego al cien. Hago un desgaste inmenso para el grupo que, para mí, eso es importante", sentenció el cordobés al respecto.

Godoy Cruz se enfrentará ante Atlético Tucumán este lunes, desde las 17.15, en el Malvinas Argentinas con el arbitraje de Bruno Amicomi.