Cuánto valen los goles de Joaquín Panichelli, el delantero de moda en el fútbol francés

Con 11 goles en la primera rueda de la Ligue 1 de Francia, el futbolista formado en River ya se ha hecho un nombre en Europa y no son pocos los clubes interesados en su pase.

Embed - PANICHELLI Y ENCISO LIQUIDARON EL PARTIDO EN UN MINUTO | Lille 1-4 Estrasburgo | RESUMEN

Cuánto valen los goles de Joaquín Panichelli

Según Transfermakt, Joaquín Panichelli está valuado en 25 millones de euros, una cifra muy superior a los 7 millones que pagó su club al Alavés de España.

Fenerbahce de Turquía fue uno de los clubes que en las últimas horas sondeó la posibilidad de comprar a Panichelli, pero todo indica que seguirá en Estrasburgo al menos hasta el mercado de pases de mediados de año.