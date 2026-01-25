Inicio Ovación Fútbol Joaquín Panichelli
Cuánto valen los goles de Joaquín Panichelli, el delantero de moda en el fútbol francés

Joaquín Panichelli se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol europeo y sus goles en el Racing de Estrasburgo valen millones.

Por UNO
Panichelli no se cansa de gritar goles.

Con 23 años Joaquín Panichelli se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol europeo y sus goles en el Racing de Estrasburgo valen millones.

Con un gol y una asistencia, el delantero aportó a la goleada por 4 a 0 de su equipo ante el Lille, como visitante, por la fecha 19 de la Ligue 1 donde ocupa el puesto 7 con 32 puntos (10 victorias, 2 empates y 7 derrotas).

Panichelli

Con el Colo Barco como compañero, Panichelli alimenta su ilusión de estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina y sus números en la temporada son contundentes: 13 goles y 3 asistencias en 26 partidos oficiales.

Con 11 goles en la primera rueda de la Ligue 1 de Francia, el futbolista formado en River ya se ha hecho un nombre en Europa y no son pocos los clubes interesados en su pase.

Embed - PANICHELLI Y ENCISO LIQUIDARON EL PARTIDO EN UN MINUTO | Lille 1-4 Estrasburgo | RESUMEN

Cuánto valen los goles de Joaquín Panichelli

Según Transfermakt, Joaquín Panichelli está valuado en 25 millones de euros, una cifra muy superior a los 7 millones que pagó su club al Alavés de España.

Fenerbahce de Turquía fue uno de los clubes que en las últimas horas sondeó la posibilidad de comprar a Panichelli, pero todo indica que seguirá en Estrasburgo al menos hasta el mercado de pases de mediados de año.

