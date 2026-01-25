Cuánto dinero ganó Francisco Cerúndolo tras ser eliminado ante Zverev en el Abierto de Australia

Cerúndolo, que tuvo mucho apoyo en el Melbourne Arena, generó entusiasmo y esperanza al ganar el primer juego de cada set. Sin embargo, la jerarquía de Zverev pesó y dominó el partido.

El alemán quebró en el quinto game del primer set, se adelantó 3-2 y se terminó quedando con el set con un contundente 6-2.

En la segunda manga pasó lo mismo, ya que Zverev quebró en el séptimo y, a pesar de tener un poco más de paridad que el primero, el número 3 del ranking ATP se quedó con el set por 6-4.

Luego Zverev quebró nuevamente en el séptimo juego del tercer set, empató el set 3-3 y terminó sellando su triunfo por 6-4.

Lo que viene para Zverev

El alemán pasó a los cuartos de final de este primer Grand Slam del año y enfrentará al estadounidense Learner Tien (25°) que dio el batacazo y venció en tres sets al ruso Daniil Medvedev (11°).

Zverev igualó el historial ante Cerúndolo con tres triunfos para cada uno. Esta victoria en Australia es la tercera consecutiva del alemán ante el argentino de 27 años.

Este Grand Slam se quedó sin argentinos luego de lo que fueron las derrotas del sábado de la dupla compuesta por Camilo Ugo Carabelli y Tomás Martin Etcheverry y la de Horacio Zeballos con el español Marcel Granollers.