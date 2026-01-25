Inicio Ovación Fútbol Francisco Cerúndolo
Cuánto dinero ganó Francisco Cerúndolo tras ser eliminado ante Zverev en el Abierto de Australia

Francisco Cerúndolo ganó una buena suma de dinero a pesar de caer ante el alemán Alexander Zverev en los octavos de final del Abierto de Australia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Francisco Cerúndolo cayó en tres sets este domingo ante el alemán Alexander Zverev y quedó eliminado del Abierto de Australia de tenis. A pesar de la derrota el argentino ganó una buen suma de dinero.

Cerúndolo, quien actualmente está en el puesto número 21 del ranking ATP, cayó por 2-6, 4-6 y 4-6 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 12 minutos.

Francisco Cerúndolo cayó ante Zverev.

Cuánto dinero ganó Francisco Cerúndolo en el Abierto de Australia

Cerúndolo se llevó 480.000 dólares a pesar de perder ante Zverev.

Cerúndolo, que tuvo mucho apoyo en el Melbourne Arena, generó entusiasmo y esperanza al ganar el primer juego de cada set. Sin embargo, la jerarquía de Zverev pesó y dominó el partido.

El alemán quebró en el quinto game del primer set, se adelantó 3-2 y se terminó quedando con el set con un contundente 6-2.

En la segunda manga pasó lo mismo, ya que Zverev quebró en el séptimo y, a pesar de tener un poco más de paridad que el primero, el número 3 del ranking ATP se quedó con el set por 6-4.

Luego Zverev quebró nuevamente en el séptimo juego del tercer set, empató el set 3-3 y terminó sellando su triunfo por 6-4.

Lo que viene para Zverev

El alemán pasó a los cuartos de final de este primer Grand Slam del año y enfrentará al estadounidense Learner Tien (25°) que dio el batacazo y venció en tres sets al ruso Daniil Medvedev (11°).

Zverev igualó el historial ante Cerúndolo con tres triunfos para cada uno. Esta victoria en Australia es la tercera consecutiva del alemán ante el argentino de 27 años.

Este Grand Slam se quedó sin argentinos luego de lo que fueron las derrotas del sábado de la dupla compuesta por Camilo Ugo Carabelli y Tomás Martin Etcheverry y la de Horacio Zeballos con el español Marcel Granollers.

