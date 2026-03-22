Cuándo y contra quién juega Gimnasia y Esgrima en el torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima en el próximo partido de local recibirá al líder Vélez

Lo que viene para Blanquinegro será el enfrentamiento, ante Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 13 del campeonato.

No está confirmado el día y horario que Gimnasia y Esgrima enfrentará a los del Fortín, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Se jugará tras el parate por la doble fecha FIFA, donde la selección Argentina jugará dos partidos amistosos. El 27 de marzo jugará ante Mauritania, mientras que el 31 se medirá con Guatemala sino con Zambia.

Al Lobo le quedan tres partidos de local y dos de visitante. En la última fecha visitará a Independiente Rivadavia, en el clásico de equipos mendocinos.

El choque por la fecha 9 postergado por el paro que hubo en el fútbol argentino se jugará contra Defensa y Justicia, y se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo, luego de que se lleve a cabo la fecha 16, la última de la fase de grupos.

Lo que le queda jugar a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura