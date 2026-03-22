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Torneo Apertura

Cuándo y contra quién juega Gimnasia y Esgrima en el torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima tras perder ante Newell's y luego de la fecha FIFA jugará ante el líder Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 13 del Apertura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
contra Gimnasia y Esgrima, tras jugar con Newells jugará ante Vélez en el Víctor Legrotaglie.

contra Gimnasia y Esgrima, tras jugar con Newell's jugará ante Vélez en el Víctor Legrotaglie.

Foto: Leonardo Vicenti/ La Capital de Rosario

En la continuidad del Torneo Apertura 2026, Gimnasia y Esgrima tras perder 1 a 0 ante Newell's, en el Parque de la Independencia, de Rosario, seguirá su recorrido en el certamen. En este campeonato, el Lobo ha disputado 11 partidos, suma 9 unidades con 2 victorias, 6 derrotas y 3 empates.

Gimnasia y Esgrima uno.
Gimnasia y Esgrima perdió en Rosario y sumó su sexta derrota en el torneo.

Gimnasia y Esgrima perdió en Rosario y sumó su sexta derrota en el torneo.

El equipo de Ariel Broggi que venía de perder 2 a 1 ante Estudiantes de local sumó su segunda derrota seguida y acumuló siete partidos sin ganar. Su última victoria fue en la fecha 4 contra Instituto de local.

El Lobo quedó colocado en la decimotercera posición de la Zona A. En los promedios quedó muy comprometido con 0.818

Gimnasia y Esgrima en el próximo partido de local recibirá al líder Vélez

Lo que viene para Blanquinegro será el enfrentamiento, ante Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 13 del campeonato.

No está confirmado el día y horario que Gimnasia y Esgrima enfrentará a los del Fortín, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Se jugará tras el parate por la doble fecha FIFA, donde la selección Argentina jugará dos partidos amistosos. El 27 de marzo jugará ante Mauritania, mientras que el 31 se medirá con Guatemala sino con Zambia.

Al Lobo le quedan tres partidos de local y dos de visitante. En la última fecha visitará a Independiente Rivadavia, en el clásico de equipos mendocinos.

El choque por la fecha 9 postergado por el paro que hubo en el fútbol argentino se jugará contra Defensa y Justicia, y se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo, luego de que se lleve a cabo la fecha 16, la última de la fase de grupos.

Lo que le queda jugar a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

  • Fecha 13 - vs. Vélez Sarsfield (Local)
  • Fecha 14 - vs. Platense (V)
  • Fecha 15 - vs. Lanús (L)
  • Fecha 16 - vs. Independiente Rivadavia (V)
  • Fecha 9 - vs. Defensa y Justicia (L)

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