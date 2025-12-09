Cuándo se realizará el sorteo y se anunciará el fixture del Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina 2026

Los torneos de la Liga Profesional mantendrán el mismo formato que en 2025, con dos zonas de 15 equipos cada una y el sorteo ha sido anunciado para las 12 en el predio de la AFA, en Ezeiza.

futbol-gimnasia y esgrima-cena de campeones-plantel Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia y el ascendido Gimnasia y Esgrima conocerán sus rivales en sus respectivas zonas, el orden de los partidos, los clásicos interzonales y las fechas de una competencia que se iniciará el fin de semana del 24 y 25 de enero.