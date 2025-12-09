Inicio Ovación Fútbol Torneo Apertura
Cuándo se realizará el sorteo y se anunciará el fixture del Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina 2026

Los fixtures del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina de la temporada 2026 se darán a conocer este miércoles 10 de diciembre.

La Lepra espera el anuncio de este miércoles.

Pese a que en un principio iban a anunciarse este martes, finalmente los fixtures del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina de la temporada 2026 se darán a conocer este miércoles 10 de diciembre.

Los torneos de la Liga Profesional mantendrán el mismo formato que en 2025, con dos zonas de 15 equipos cada una y el sorteo ha sido anunciado para las 12 en el predio de la AFA, en Ezeiza.

Independiente Rivadavia y el ascendido Gimnasia y Esgrima conocerán sus rivales en sus respectivas zonas, el orden de los partidos, los clásicos interzonales y las fechas de una competencia que se iniciará el fin de semana del 24 y 25 de enero.

El mundo del fútbol argentino aguarda con ansias conocer cómo será el camino que deberá recorrer su equipo en 2026.

Los Torneos Apertura y Clausura 2026

  • El Torneo Apertura se jugará en el primer semestre y el Torneo Clausura en el segundo semestre.
  • Cada torneo parte de 30 equipos se dividen en dos zonas de 15 equipos cada una.
  • Dentro de cada zona, los equipos juegan todos contra todos a una sola rueda (14 partidos) y dos partidos interzonales: un clásico y otro designado por sorteo.
  • Tras la fase de zonas, los 8 mejores de cada zona avanzan a los playoffs.
  • La final se jugará en cancha neutral.
El sorteo de la Copa Argentina 2026

Los cruces de la Copa Argentina 2026 que contará con la participación de 64 equipos también se conocerán este miércoles 10.

Independiente Rivadavia, defensor del título, jugará el partido inaugural, seguramente en enero, y representará a Mendoza junto con Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú.

Los campeones que se definirán en la temporada 2026

  • Torneo Apertura
  • Torneo Clausura
  • Campeón de Liga: el equipo que acumule más puntos durante la temporada.
  • Trofeo de Campeones: juegan los campeones de Apertura y Clausura.
  • Supercopa Internacional: Campeón de Liga (Rosario Central) con el ganador del Trofeo de Campeones.
  • Supercopa Argentina: ganador del Trofeo de Campeones vs. el campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia).
  • Recopa de Campeones: triangular que enfrentará al ganador de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.
  • Copa Argentina.

