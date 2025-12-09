Cuándo se realizará el sorteo y se anunciará el fixture del Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina 2026

Pese a que en un principio iban a anunciarse este martes, finalmente los fixtures del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina de la temporada 2026 se darán a conocer este miércoles 10 de diciembre.
Los torneos de la Liga Profesional mantendrán el mismo formato que en 2025, con dos zonas de 15 equipos cada una y el sorteo ha sido anunciado para las 12 en el predio de la AFA, en Ezeiza.
Independiente Rivadavia y el ascendido Gimnasia y Esgrima conocerán sus rivales en sus respectivas zonas, el orden de los partidos, los clásicos interzonales y las fechas de una competencia que se iniciará el fin de semana del 24 y 25 de enero.
El mundo del fútbol argentino aguarda con ansias conocer cómo será el camino que deberá recorrer su equipo en 2026.
Los cruces de la Copa Argentina 2026 que contará con la participación de 64 equipos también se conocerán este miércoles 10.
Independiente Rivadavia, defensor del título, jugará el partido inaugural, seguramente en enero, y representará a Mendoza junto con Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú.