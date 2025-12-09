Copa Intercontinental 2025: días, horarios y adónde ver el certamen de la FIFA que se juega en Qatar

Esta consagración le permitió al Mengao convertirse en el primer equipo brasilero en ganar 4 veces la Copa Libertadores, para igualar en dicha estadística a Estudiantes de La Plata y a River.

El Cruz Azul, con los argentinos José Paradela, Gonzalo Piovi, Luka Romero y Lorenzo Faravelli, obtuvo el boleto tras su título en la Concacaf Champions League, competición en la que aplastó 5-0 al Vancouver Whitecaps en el encuentro definitorio.

La Copa Intercontinental de la FIFA

El ganador de este partido no solo obtendrá la clasificación a las semifinales de la Copa Intercontinental, instancia en la que se enfrentará con el Pyramids de Egipto, sino que también se consagrará campeón de la copa Derbi de las Américas.

En la final de la Copa Intercontinental ya espera el Paris Saint-Germain de Francia, que se clasificó directamente a dicha instancia gracias a su histórica consagración en la UEFA Champions League.