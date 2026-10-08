Copa América 2028: sede y formato del próximo gran desafío de la Selección argentina

La Copa América 2028 sería organizada en Estados Unidos, en el que sería el tercer certamen continental jugado en el país norteamericano desde 2016 y el segundo consecutivo.
La Copa América 2028 define su sede y apuesta por un novedoso formato con más selecciones invitadas.
La Copa América 2028 sería organizada en Estados Unidos, en el que sería el tercer certamen continental jugado en el país norteamericano desde 2016 y el segundo consecutivo.
Estados Unidos es actualmente el favorito de la Conmebol para organizar una copa que tenía a Argentina como uno de sus candidatos a sede y, según el orden de rotación impuesto por la confederación sudamericana anteriormente, le correspondería a Ecuador.
La posible sede se da en un contexto de mucho peso por parte de ese país a la hora de organizar eventos: fue sede del último Mundial, de selecciones y de clubes, además de la anterior Copa América, y organizará los próximos Juegos Olímpicos, en Los Ángeles. Incluso podría superponerse con éste último evento que se realizará del 14 al 30 de julio de ese año.
Estados Unidos tiene cada vez mayor influencia en las determinaciones de organización de eventos deportivos, y actualmente aparece como el principal candidato para llevar a cabo la próxima Copa América.
En caso de ser confirmada esta información, se trataría de la tercera copa de la historia del certamen de la Conmebol que se dispute en Estados Unidos, además de ser la segunda vez consecutiva que esto ocurra, algo para nada habitual.
Aunque el antecedente más próximo es muy cercano, se jugaron las ediciones de 2019 y 2021 en Brasil, cabe destacar que esta situación no fue planeada.
La copa de 2021 había sido asignada a Argentina y Colombia, pero a este último se le fue retirada por distintas manifestaciones sociales ocurridas cerca de la fecha del torneo y la Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández, había decidido no hacerse cargo de la sede por la cuarentena que aún atravesaba, por lo que Brasil fue elegido de emergencia, con aforo reducido durante la final.
En la búsqueda de un antecedente anterior, más allá de algunas ediciones de la década de 1980 en la que cada selección jugó algunos partidos de local, la sede de una Copa América no se repitió desde las ediciones de 1923 y 1924, llevadas a cabo en Uruguay.
Además, se prevén distintas modificaciones reglamentarias que ampliarían el número de selecciones de 16 a 20, con la participación de los 10 equipos de Conmebol, 6 de Concacaf (entre ellos Estados Unidos y México) y 4 invitados no europeos por conflictos de calendario, ya que la Eurocopa será durante la misma fecha en el Reino Unido y la República de Irlanda.
Qatar y Japón han sido algunos de los países que han disputado la Copa América como invitados.
* Fue una edición especial por el Centenario de la competencia.
** Se planificó por la pandemia para darle competencia a las selecciones antes del Mundial 2022 y la sede cambió a último momento de Argentina a Brasil.