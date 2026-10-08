Copa América 2028: sede y formato del próximo gran desafío de la Selección argentina

Estados Unidos tiene cada vez mayor influencia en las determinaciones de organización de eventos deportivos, y actualmente aparece como el principal candidato para llevar a cabo la próxima Copa América.

Otra Copa América en Estados Unidos

En caso de ser confirmada esta información, se trataría de la tercera copa de la historia del certamen de la Conmebol que se dispute en Estados Unidos, además de ser la segunda vez consecutiva que esto ocurra, algo para nada habitual.

Aunque el antecedente más próximo es muy cercano, se jugaron las ediciones de 2019 y 2021 en Brasil, cabe destacar que esta situación no fue planeada.

La edición 2021 fue la última que se jugó en Sudamérica.

La copa de 2021 había sido asignada a Argentina y Colombia, pero a este último se le fue retirada por distintas manifestaciones sociales ocurridas cerca de la fecha del torneo y la Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández, había decidido no hacerse cargo de la sede por la cuarentena que aún atravesaba, por lo que Brasil fue elegido de emergencia, con aforo reducido durante la final.

En la búsqueda de un antecedente anterior, más allá de algunas ediciones de la década de 1980 en la que cada selección jugó algunos partidos de local, la sede de una Copa América no se repitió desde las ediciones de 1923 y 1924, llevadas a cabo en Uruguay.

Además, se prevén distintas modificaciones reglamentarias que ampliarían el número de selecciones de 16 a 20, con la participación de los 10 equipos de Conmebol, 6 de Concacaf (entre ellos Estados Unidos y México) y 4 invitados no europeos por conflictos de calendario, ya que la Eurocopa será durante la misma fecha en el Reino Unido y la República de Irlanda.

Qatar y Japón han sido algunos de los países que han disputado la Copa América como invitados.

Las sedes de la Copa América en los últimos 40 años

1987 Argentina - Uruguay

1989 Brasil - Brasil

1991 Chile - Argentina

1993 Ecuador - Argentina

1995 Uruguay - Uruguay

1997 Bolivia - Brasil

1999 Paraguay - Brasil

2001 Colombia - Colombia

2004 Perú - Brasil

2007 Venezuela - Brasil

2011 Argentina - Uruguay

2015 Chile - Chile

2016 Estados Unidos - Chile *

2019 Brasil - Brasil

2021 Brasil - Argentina **

2024 Estados Unidos - Argentina

* Fue una edición especial por el Centenario de la competencia.

** Se planificó por la pandemia para darle competencia a las selecciones antes del Mundial 2022 y la sede cambió a último momento de Argentina a Brasil.