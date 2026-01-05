Confirmado: Enzo Pérez jugará en Argentinos Juniors

El jugador se hizo la revisión médica este lunes por la mañana y se convertirá en el tercer refuerzo de Argentinos Juniors tras las llegadas del arquero chileno Brayan Cortes, proveniente de Peñarol de Uruguay, y del mediocampista Gino Infantino, a préstamo desde la Fiorentina de Italia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2008201423373078576&partner=&hide_thread=false "HOY SE SUMARÍA ENZO PÉREZ A LA TARDE, QUE ESTÁ HACIENDO LA REVISIÓN MÉDICA"



Nico Diez confirmó la incorporación del ídolo de River a ARGENTINOS JUNIORS



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ltiy4uDxC3 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 5, 2026

Además, el entrenador aseguró que buscarán “un centrodelantero más que, en ese puesto, necesitamos un poco más de competencia”. Con la posible llegada de un atacante, Diez confirmó: “Ahí cerraríamos nuestro mercado de pases porque han llegado la mayoría de los refuerzos que hemos pedido y solo falta un jugador más”.

“Si mantenemos el plantel creo que tenemos algo ganado que es el conocimiento entre los jugadores y el cuerpo técnico y eso me parece algo muy bueno”, añadió quien dirige a Argentinos Juniors desde enero de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2008203772715991053&partner=&hide_thread=false #AHORA - ¡¡ENZO PÉREZ SALE DE LA REVISIÓN MÉDICA PARA SER NUEVO JUGADOR DE ARGENTINOS JUNIORS Y HAY FOTOS CON HINCHAS DE RIVER Y GODOY CRUZ!!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/U9YhgGDktO — SportsCenter (@SC_ESPN) January 5, 2026

"Está todo cerrado de palabra. Se está haciendo la revisación y a la tarde firma el contrato. Es una alegría muy grande para nosotros. Es un jugador que nos viene a aportar un montón de cosas. Enzo (Pérez) es jerarquía y viene a sumar" (Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors)

La trayectoria de Enzo Pérez

El equipo de La Paternal será el sexto club en la carrera profesional de Enzo Pérez, tras su debut en Godoy Cruz y sus pasos por Estudiantes de La Plata, Benfica de Portugal, Valencia de España y River, su último experiencia.

En el equipo de Núñez, Pérez tuvo dos pasos: uno entre 2017 y 2023 y otro en 2025. En total, el mediocampista disputó 279 partidos, marcó 6 goles y conquistó 10 títulos, entre ellos, la histórica Copa Libertadores de 2018 ganada a Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Asimismo, Pérez jugó en la Selección argentina entre 2009 y 2018, disputando 26 partidos y marcando un solo gol. En estos 9 años que estuvo en el radar de la Albiceleste, el futbolista disputó el Mundial de Brasil 2014, donde fue subcampeón, y el de Rusia 2018, eliminado en octavos de final.