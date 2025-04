Sobre el máximo ídolo de su infancia, no dudó: “Todos queríamos ser Diego Maradona. Como hincha admiraba al Beto Márcico y al Manteca Martínez. En mi época, sin dudas, Maradona es lo más grande que vi jugando al fútbol, y como hincha de Boca, mucha admiración al Beto, y cuando volvió de Francia, fue una novela hermosa".

En cuanto al amor que le brindan los hinchas, contó: "Yo no pensaba que ser futbolista sea tan lindo. Después cuando fue pasando el tiempo y recibí tanto cariño, dije esto no es normal. Hay cosas que pasaron la línea, hay gente que no puede tener un hijo y le pone Román al perro. Son cosas que no puedo creer, es demasiado para mí. El hincha me regaló mucho más de lo que yo le puedo dar”.

Embed - JUAN ROMÁN RIQUELME: IDENTIDAD, PASIÓN y GLORIA | 120 años | EL CANAL DE BOCA

Para finalizar con su relato, Riquelme expresó todo su amor por Boca: "No sé si me emociona o qué, pero es mi vida. Mi vida es Boca. Esa es la verdad. Y creo que hace dos años, el día de la despedida (en la Bombonera) lo dije: Boca puede vivir sin Riquelme, yo no. Es así. Mi familia lo sabe y mis hijos lo saben. Viví cosas que no voy a vivir ni tampoco a sentir. Fui un afortunado”.