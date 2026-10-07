Compartió la Selección argentina con Maradona y Messi y enfrenta una grave denuncia de corrupción

Una investigación de un portal brasileño involucra a un ex miembro de la Selección argentina, compartiendo plantel con Diego Maradona y Lionel Messi, en la supuesta venta de licencias falsas de director técnico.
Una investigación de un portal brasileño involucra a un ex miembro de la Selección argentina en la supuesta venta de licencias falsas de director técnico.
Una investigación de un portal brasileño involucra a un ex miembro de la Selección argentina, compartiendo plantel con Diego Maradona y Lionel Messi, en la supuesta venta de licencias falsas de director técnico.
La publicación de UOL, firmada por la periodista Joanna de Assis y publicada este miércoles, reveló un presunto esquema de comercialización de títulos de entrenador vinculadas a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) y el principal señalado es Alejandro Mancuso, quien jugó en clubes como Palmeiras, Flamengo y Santa Cruz de Brasil, y fue jugador y luego asistente de Maradona en la Selección Argentina durante el Mundial 2010, con Messi como principal figura.
Según la investigación, que se extendió por casi dos años y se basó en decenas de audios, mensajes y documentos, Mancuso, de 58 años, se presentaba como director internacional de ATFA y ofrecía un “trámite urgente” por 100.000 reales (20.000 dólares) para entregar en solo 10 días las 4 licencias (C, B, A y PRO) por correo, sin que los interesados cumplan con el curso de formación de 3 años. En los audios atribuidos al ex mediocampista, argumentaba que jugadores experimentados no necesitaban hacer el curso.
Entre los nombres citados figuran Thiago Silva, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Luiz Gustavo, el uruguayo Diego Lugano, el peruano Paolo Guerrero, Dejan Petkovic y Paulinho, entre otros. Algunos reconocieron haber aceptado la propuesta y varios afirmaron no haber utilizado los documentos para trabajar como técnicos.
ATFA negó rotundamente cualquier vínculo con Mancuso e indicó que no solo nunca integró su dirección sino que tampoco tenía autorización para representarla, y calificó de falsos los documentos enviados.
El caso ya había sido investigado en Argentina en 2025, con un allanamiento en ATFA, pero el proceso judicial se archivó en diciembre por falta de pruebas y Mancuso, actualmente comentarista de radio, negó haber vendido licencias o recibido dinero, aunque reconoció que facilitaba contactos a quienes lo consultaban.
Por ahora solo es una investigación periodística y no hay una resolución judicial al respecto.
Alejandro Víctor Mancuso jugó como volante central en Ferro, Vélez, Boca, Independiente; Palmeiras, Flamengo y Santa Cruz de Brasil; Badajoz de España y Bella Vista de Uruguay.
Jugó 10 partidos en la Selección argentina, con Maradona como compañero y Coco Basile como DT entre 1992 y el Mundial de 1994 siendo campeón de la Copa América y la Copa Artemio Franchi de 1993.
Tras compartir la etapa del Showbol con Maradona fue su ayudante de campo en la Selección Argentina entre 2008 y el Mundial 2010, con Messi como la gran figura del equipo.