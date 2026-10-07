Compartió la Selección argentina con Maradona y Messi y enfrenta una grave denuncia de corrupción

Repercusiones de la publicación de UOL

Entre los nombres citados figuran Thiago Silva, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Luiz Gustavo, el uruguayo Diego Lugano, el peruano Paolo Guerrero, Dejan Petkovic y Paulinho, entre otros. Algunos reconocieron haber aceptado la propuesta y varios afirmaron no haber utilizado los documentos para trabajar como técnicos.

Mancuso con Felipe Melo.

ATFA negó rotundamente cualquier vínculo con Mancuso e indicó que no solo nunca integró su dirección sino que tampoco tenía autorización para representarla, y calificó de falsos los documentos enviados.

El caso ya había sido investigado en Argentina en 2025, con un allanamiento en ATFA, pero el proceso judicial se archivó en diciembre por falta de pruebas y Mancuso, actualmente comentarista de radio, negó haber vendido licencias o recibido dinero, aunque reconoció que facilitaba contactos a quienes lo consultaban.

Por ahora solo es una investigación periodística y no hay una resolución judicial al respecto.

La trayectoria de Alejandro Mancuso

Alejandro Víctor Mancuso jugó como volante central en Ferro, Vélez, Boca, Independiente; Palmeiras, Flamengo y Santa Cruz de Brasil; Badajoz de España y Bella Vista de Uruguay.

Jugó 10 partidos en la Selección argentina, con Maradona como compañero y Coco Basile como DT entre 1992 y el Mundial de 1994 siendo campeón de la Copa América y la Copa Artemio Franchi de 1993.

Tras compartir la etapa del Showbol con Maradona fue su ayudante de campo en la Selección Argentina entre 2008 y el Mundial 2010, con Messi como la gran figura del equipo.