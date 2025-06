Cómo vivió un hincha mendocino el triunfo de Platense en la final del Torneo Apertura

Embed

La gran pregunta es cómo un mendocino se hace hincha de un equipo tan poco popular y tan lejano geográficamente, y la respuesta de Walter mostró su sensibilidad de artista.

El amor por el deporte y por el esforzado y humilde

"Yo nací en San José, Guaymallén, y cómo me hice hincha del Calamar es algo increíble. Cuando iba a la escuela primaria, y armaban en educación física los equipos para jugar al fútbol, se dividían los hinchas de Boca y los de River. Un amigo era de Independiente, y con este pibe nos tirábamos para River. Yo jugaba al papy fútbol en un club de Dorrego, y la simpatía iba para River", comenzó a contar el músico.

Luego reveló: "Me gustaba leer los diarios y en especial las páginas de deportes. Pero cuando leía la tabla de posiciones del fútbol de AFA, la leía de abajo para arriba, ya ahí apareció Platense. Siempre lo veía allá abajo. Una vez se tituló "El Calamar a punto de descender", y me llamó la atención, me enamoré de ese club y lo comencé a seguir, aunque estuviera abajo".

El sueño de ganar la final del Torneo Apertura con el club de tus amores

A diferencia de muchos, que se hacen simpatizantes de un club por una cuestión de exitismo y triunfalismo, Walter Borman sintió la simpatía que despierta el que lucha desde abajo, que da la batalla aún sin muchas chances de ganar, como un David que enfrenta a los Goliat del fútbol argentino.

"Por eso, hoy en día, llegar a vivir esta situación de ser campeones, para una persona que pasó toda su vida mirando a Platense rogando que no descienda, o volver a ascender a Primera, fue algo mágico", reflexionó.

"Para ir a la final hicimos un grupo de cuatro mendocinos y tomamos el micro. Había varios amigos que querían ir y la idea era ir todos juntos, pero por diversos temas, trabajos, no conseguir pasajes, y eso. Otros cuatro fueron por su cuenta en sus vehículos, pero allá nos juntamos", contó el músico.

Viajar a Santiago del Estero con un bolso lleno de ilusión

El también hincha del Boli (Atlético Argentino) habló de los años de ausencia en la máxima categoría, y del trabajo de crecimiento del club y de este plantel en particular, que dirige la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi. "En el torneo anterior no lo veía al equipo como viajar a verlo. Ganábamos muchas veces de "choclo" (suerte) y no daban ganas de ir a verlo", confesó el integrante de la banda Lao Tse entre 1990 y 2004, que agregó: "Este año sí, lo vi jugando bien, con una idea de juego, y que podíamos pelear de igual a igual con cualquiera".

"Cuándo jugaron los muchachos en Mendoza (20 de marzo y empate 1 a 1 con Godoy Cruz), los fui a saludar y les agradecí por vestir la camiseta de Platense. Estuve con Guido Mainero, con el menduco Juan Pablo Cozzani, Nacho Vázquez, y (Juan Ignacio) Saborido y comencé a soñar con ir a la final en Santiago del Estero", señaló el guitarrista y compositor.

"Se comenzaron a dar las cosas, clasificamos a octavos, y se inició el proceso. Primero vino Racing, el que me parecía accesible, aunque sabía que los "grandes" eran ganables. Vi que con la Academia teníamos cuatro partidos de ventaja (en el historial), así que no importaba sus antecedentes. Podíamos jugar con la Selección argentina, que se la íbamos a complicar".

A esta altura Walter ya quería sacar el pasaje para Santiago del Estero, en contra de los amigos cabuleros que le decían que esperara, que era mufa anticiparse. "Yo le tenía fe, y deje que iba a hacer un "trapo" (bandera) para llevar a la Libertadores, y se dio", dijo exultante este lunes el hincha desde San Luis, en pleno retorno de ver la final y la consagración.

Luego de sufrir los partidos con nada menos que River y San Lorenzo, con grandes planteles y arbitrajes sospechosos, o directamente en contra, "donde vimos que se estaba cometiendo un robo, pensé: se tiene que hacer justicia, y se hizo, pasamos a la final".

El viaje y la confraternidad con las hinchadas de Platense del país

El viaje no fue fácil, muchas horas de viaje terrestre, "pero no importaba, lo bueno era ir", aclaró Borman. "Cuando llegamos allá no conseguimos donde alojarnos, pero los muchachos de la peña Calamares del Interior nos ofrecieron ir con ellos a un camping, y allí estuvimos viviendo una maravillosa previa, a puro asados y tragos. Compartimos con gente del todo el país y hasta de Brasil".

Para cerrar dijo: "Nos fuimos cantando a la cancha, y vivimos la final. Cuando sonó el pitazo final no nos explotó esa alegría de saber que luego de 120 años de esperar, nos sentimos raros. Estábamos estresados", analizó Walter. "Luego dije "mañana nos va a caer la ficha", y así fue, este lunes volvimos con toda la felicidad de haber logrado algo histórico, ganar el campeonato".