Platense logró un título histórico, cargado de épica, jugará otra final y su primera Copa Libertadores

Además, por ser el primer campeón oficial de la temporada se ganó acceso a la disputa de las próximas ediciones del Trofeo de Campeones, en diciembre, y le garantizó la clasificación a la edición 2026 de la Copa Libertadores, una competencia en la que nunca participó.

Embed - EL CALMAR BAJÓ AL GLOBO Y ES CAMPEÓN POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA | Huracán 0-1 Platense | RESUMEN

"Nos costó mucho llegar acá, para ser campeón le tenés que ganar a todos y así lo hicimos. Estábamos convencidos que se podía dar. En este momento tan especial se me viene mi viejo a la cabeza, me hubiese gustado abrazarlo. Se fue hace un mes y medio. Le faltó un poquito, pero lo siento cerca, se que está por acá" (Favio Orsi). "Nos costó mucho llegar acá, para ser campeón le tenés que ganar a todos y así lo hicimos. Estábamos convencidos que se podía dar. En este momento tan especial se me viene mi viejo a la cabeza, me hubiese gustado abrazarlo. Se fue hace un mes y medio. Le faltó un poquito, pero lo siento cerca, se que está por acá" (Favio Orsi).

Los campeones del fútbol argentino en la última década

2015

Campeonato de Primera: Boca Juniors

Copa Argentina 2014/2015 Boca Juniors

Supercopa 2015 San Lorenzo

2016

Campeonato de Primera: Lanús

Copa Bicentenario 2016 Lanús

Copa Argentina 2015/2016 River Plate

Supercopa 2016 Lanús

2017

Campeonato de Primera: Boca Juniors

Copa Argentina 2017 River Plate

Supercopa Argentina 2017 River Plate

2018

Superliga: Boca Juniors

Copa Argentina 2017/2018 Rosario Central

Supercopa Argentina 2018 Boca Juniors

2019

Superliga: Racing Club

Copa de la Superliga 2019 Tigre

Copa Argentina 2019 River Plate

Trofeo de Campeones de la Superliga 2019 Racing

2019/2020

Superliga: Boca Juniors

Copa Diego Armando Maradona 2020 - 2021 Boca Juniors

Supercopa Argentina 2019 River Plate

2021

Liga Profesional: River Plate

Copa de la Liga Profesional 2021 Club Atlético Colón

Copa Argentina 2020 Boca Juniors

Trofeo de Campeones 2021 River Plate

2022

Liga Profesional: Boca Juniors

Copa de la Liga Profesional 2022 Boca

Trofeo de Campeones 2022 Racing

Copa Argentina 2022 Patronato

Supercopa Argentina 2022 Boca

Supercopa Internacional 2022 Racing

2023

Liga Profesional: River Plate

Copa de la Liga Profesional 2023 Rosario Central

Copa Argentina 2023 Estudiantes (LP)

Trofeo de Campeones 2023 River Plate

Supercopa Argentina 2023 River Plate

Supercopa Internacional 2023 Talleres

2024

Liga Profesional Vélez Sarsfield

Copa de la Liga Profesional 2024 Estudiantes (LP)

Copa Argentina 2024 Central Córdoba (Santiago del Estero)

Trofeo de Campeones 2024 Estudiantes (LP)

2025