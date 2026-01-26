Colo Colo difundió el parte médico del jugador acusado de fingir una lesión ante Peñarol

Las criticas se centraron en las dudas alrededor de la supuesta lesión, pero finalmente ADN Deportes reveló que le sucedió al delantero del Colo Colo confirmando el peor de los panoramas: sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha.

Cristian Zavala La definición del delantero del Colo Colo dio la vuelta al mundo.

Es así que el jugador chileno de 26 años estará entre siete y nueve semanas fuera de las canchas, por lo que quedó descartado para el debut del próximo sábado frente a Deportes Limache y se perderá los primeros partidos del Campeonato Nacional 2026.

Es así que no jugará ante Everton (fecha 2), Unión La Calera (3), O’Higgins (4), Universidad Chile (5), Audax Italiano (6) y Huachipato (7). Según el cuerpo médico del Cacique Cristian Zavala recién podría volver en el fin de semana del 4 y 5 de abril en el Estadio Ester Roa.

Cristian Zavala El Colo Colo sufrió la baja del delantero.

La definición del delantero del Colo Colo dio la vuelta al mundo

Cristian Zavala fue tristemente célebre y el video de su definición fueron difundidos en todas partes del mundo; por ejemplo, en España el sitio BeSoccer escribió: "Zavala tira el peor Panenka de la historia y luego... Elige tu propia aventura: a) finge una lesión para que le lluevan menos palos por el horrible tiro; B) se lesiona con ese mal tiro y sale doblemente mal parado".

En Italia el sitio Sottoporta publicó: "La comedia arranca hoy con el prestigioso partido amistoso entre Peñarol y Colo Colo. Cristian Zavala intenta picarla, falla estrepitosamente y además se lesiona la rodilla. No fue su mejor día".

Por su lado, la cuenta EOW de Francia también se expresó al respecto: "Zavala, jugador de Colo Colo, falló un penal en un partido amistoso contra Peñarol, intentando un tiro a lo Panenka que el portero atajó fácilmente. Tras el fallo, cayó al suelo agarrándose la rodilla, lo que muchos interpretaron como una simulación para no avergonzarse por su disparo fallado".