Chiqui Tapia celebró sus 9 años de gestión frente a la AFA: "Yo estuve y estoy"

Claudio Chiqui Tapia celebró un nuevo aniversario de aquel 29 de abril de 2017, cuando fue elegido presidente de la AFA, en un vínculo que se forjó como ganador: desde que asumió en su cargo, laSelección argentina obtuvo dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima.
Es así que, a nueve años de su asunción, el dirigente nacido en Concepción, provincia de San Juan, publicó una serie de imágenes en sus redes sociales, donde reflexionó sobre cómo ha sido su proceso como mandamás del fútbol argentino.
Chiqui Tapia celebró sus 9 años de gestión frente a la AFA
"Si miro hacia atrás, veo un camino lleno de cambios, desafíos y momentos que nos marcaron para siempre. Todo era muy distinto, pero hay algo que nunca cambió: mi amor por esta Casa, por la Selección y por el fútbol argentino. Fueron 9 años de entrega total", comienza expresando Chiqui Tapia en la publicación.
"Con aciertos, con errores... porque ¿quién no? Pero cada decisión la tomé con el corazón, pensando siempre en lo mejor para nuestro fútbol. Muchas veces se ven los logros, los festejos, las vueltas olímpicas... Pocas veces se ve el sacrificio silencioso que hay detrás", manifestó el presidente de la AFA.
"Yo estuve y estoy. Poniendo la cara, el pecho y el corazón en cada momento. Fui yo quien eligió a un técnico 'sin experiencia'. Y me señalaron, me cuestionaron. Pero nunca dudé", reflexionó en torno a la llegada de Lionel Scaloni luego de la salida de Jorge Sampaoli.
"Porque cuando hay convicción y pasión, los sueños dejan de ser sueños. Y lo logramos. Tenemos al mejor jugador, al mejor arquero y un grupo humano extraordinario. Un equipo que no se conformó con América... que fue por todo, por el Mundo... y lo alcanzó", continuó expresando.
Chiqui Tapia: "Muchos opinan, pocos hacen"
Además, agradeció el acompañamiento de su familia: "Pero no es solo fútbol. Detrás de esta gestión hay ausencias, hay horas interminables, hay abrazos postergados. Mi familia, mis nietos, saben lo que significa este camino. Y también son parte de este logro. Muchos opinan, pocos hacen. Y lo que hicimos acá no es casualidad".
"Porque los Campeones del Mundo no son solo los que entran a la cancha. Somos todos. Cada persona que trabaja en AFA, cada argentino que nunca dejó de creer. Somos el semillero del mundo. Y no solo formamos jugadores; formamos personas con carácter, humildad y amor por nuestra tierra. Y si algo tengo claro después de estos 9 años es que este camino se construyó con convicción, con sacrificio... y con un sueño que hoy es de todos. Porque cuando el corazón empuja, cuando un país entero cree, no hay límites. Y esto, recién empieza", finalizó el mensaje de Tapia.
A nueve años de su llegada a la presidencia de la AFA su mandato se extenderá hasta octubre de 2028 ya que fue reelecto en la Asamblea General Ordinaria en septiembre de 2024.