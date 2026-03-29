Chiqui Tapia celebró sus 9 años de gestión frente a la AFA: "Yo estuve y estoy"

"Con aciertos, con errores... porque ¿quién no? Pero cada decisión la tomé con el corazón, pensando siempre en lo mejor para nuestro fútbol. Muchas veces se ven los logros, los festejos, las vueltas olímpicas... Pocas veces se ve el sacrificio silencioso que hay detrás", manifestó el presidente de la AFA.

"Yo estuve y estoy. Poniendo la cara, el pecho y el corazón en cada momento. Fui yo quien eligió a un técnico 'sin experiencia'. Y me señalaron, me cuestionaron. Pero nunca dudé", reflexionó en torno a la llegada de Lionel Scaloni luego de la salida de Jorge Sampaoli.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudio Chiqui Tapia (@chiquitapia)

"Porque cuando hay convicción y pasión, los sueños dejan de ser sueños. Y lo logramos. Tenemos al mejor jugador, al mejor arquero y un grupo humano extraordinario. Un equipo que no se conformó con América... que fue por todo, por el Mundo... y lo alcanzó", continuó expresando.

Chiqui Tapia noveno aniversario Chiqui Tapia fue reelecto en septiembre de 2024.

Chiqui Tapia: "Muchos opinan, pocos hacen"

Además, agradeció el acompañamiento de su familia: "Pero no es solo fútbol. Detrás de esta gestión hay ausencias, hay horas interminables, hay abrazos postergados. Mi familia, mis nietos, saben lo que significa este camino. Y también son parte de este logro. Muchos opinan, pocos hacen. Y lo que hicimos acá no es casualidad".

"Porque los Campeones del Mundo no son solo los que entran a la cancha. Somos todos. Cada persona que trabaja en AFA, cada argentino que nunca dejó de creer. Somos el semillero del mundo. Y no solo formamos jugadores; formamos personas con carácter, humildad y amor por nuestra tierra. Y si algo tengo claro después de estos 9 años es que este camino se construyó con convicción, con sacrificio... y con un sueño que hoy es de todos. Porque cuando el corazón empuja, cuando un país entero cree, no hay límites. Y esto, recién empieza", finalizó el mensaje de Tapia.

A nueve años de su llegada a la presidencia de la AFA su mandato se extenderá hasta octubre de 2028 ya que fue reelecto en la Asamblea General Ordinaria en septiembre de 2024.