Champions League: Real Madrid dio vuelta un partidazo ante la Roma y PSG goleó al Manchester City

Real Madrid logró una épica victoria en Roma por la segunda fecha de la Champions League en la que el PSG goleó como visitante al Manchester City y ambos son dos de los punteros de la fase liga de la máxima competencia de clubes de Europa.
Roma no pudo sostener la ventaja e igualó con el Real Madrid en la segunda fecha de la Champions League donde el PSG goleó como visitante al Manchester City para ser uno de los punteros
Real Madrid logró una épica victoria en Roma por la segunda fecha de la Champions League en la que el PSG goleó como visitante al Manchester City y ambos son dos de los punteros de la fase liga de la máxima competencia de clubes de Europa.
Roma, con Nahuel Molina, Paulo Dybala y Matías Soulé como titulares y Leo Balerdi ingresando desde el banco, ganaba 3 a 1 con goles de los neerlandeses Marten De Roon y Donyell Malen, en dos ocasiones, pero el Real Madrid que había descontando a través del francés Kylian Mbappé lo dio vuelta en los últimos 10' con tantos del joven Carlos Espí, el brasileño Endrick y el alemán Antonio Rudiger.
Con Enzo Fernández como titular, Manchester City cayó de manera contundente 4 a 2 en su estadio frente al PSG, bicampeón vigente de la Champions. Los goles del conjunto galo los marcaron Desire Doue, Ousmane Dembele, el portugués Vitinha y Maghnes Akliouche. El noruego Erling Haaland descontó en la segunda parte con un doblete.
Betis, con Giovanni Lo Celso de suplente, la ganó 3 a 2 al Porto que tuvo a Alan Varela de titular y Aston Villa, con Buendía en el banco y Garnacho ingresando en la segunda parte, goleó sin problemas al Fenerbahce por 6 a 0. Ambos son parte del lote de equipos con puntaje ideal.
Otros resultados de este miércoles: Bodo Glimt 1 - Borussia Dortmund 0, Slovan Bratislava 0 - Stuttgart 3 y Shakhtar Donetsk 3 - AEK 1.
En el inicio de la jornada, Alexis Mac Allister jugó solo unos minutos en la contundente goleada del Liverpool ante el LASK en Linz, Austria, por 6 a 3 con un triplete del francés Bradley Barcola mientras que el uruguayo Ronald Araújo, el neerlandés Jeremie Frimpong y Lewis Koumas.
Liverpool es uno de los punteros con dos victorias en las primeras dos fechas lo mismo que Barcelona, Sporting Lisboa, Arsenal, PSG, Aston Villa, Stuttgart, Real Madrid y Betis.
Paralelamente, Nico Paz y Maxi Perrone fueron titulares, pero no pudieron evitar que el Como pierda 3 a 2 en Rotterdam frente al Feyenoord y ambos equipos queden con 3 puntos.