Champions League: Real Madrid dio vuelta un partidazo ante la Roma y PSG goleó al Manchester City

Betis, con Giovanni Lo Celso de suplente, la ganó 3 a 2 al Porto que tuvo a Alan Varela de titular y Aston Villa, con Buendía en el banco y Garnacho ingresando en la segunda parte, goleó sin problemas al Fenerbahce por 6 a 0. Ambos son parte del lote de equipos con puntaje ideal.

Otros resultados de este miércoles: Bodo Glimt 1 - Borussia Dortmund 0, Slovan Bratislava 0 - Stuttgart 3 y Shakhtar Donetsk 3 - AEK 1.

Liverpool es puntero y Como perdió de visitante

En el inicio de la jornada, Alexis Mac Allister jugó solo unos minutos en la contundente goleada del Liverpool ante el LASK en Linz, Austria, por 6 a 3 con un triplete del francés Bradley Barcola mientras que el uruguayo Ronald Araújo, el neerlandés Jeremie Frimpong y Lewis Koumas.

Liverpool es uno de los punteros con dos victorias en las primeras dos fechas lo mismo que Barcelona, Sporting Lisboa, Arsenal, PSG, Aston Villa, Stuttgart, Real Madrid y Betis.

Paralelamente, Nico Paz y Maxi Perrone fueron titulares, pero no pudieron evitar que el Como pierda 3 a 2 en Rotterdam frente al Feyenoord y ambos equipos queden con 3 puntos.