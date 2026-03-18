Champions League: Atlético de Madrid y Barcelona protagonizan partidazos de vuelta de los octavos de final

Champions League: Barcelona y Atlético de Madrid encienden las luces del cierre de los octavos de final

La jornada del miércoles la abrirá Barcelona FC con su compromiso ante el Newcastle United. La serie está igualada 1 a 1 por los goles de Barnes y Yamal en la instancia de ida. El encuentro será a partir de las 14.45.

A las 17, Liverpool saltará a la cancha para medirse ante el Galatasaray de Turquía que gana la serie 1 a 0 por el gol de Lemina. El partido de vuelta será en Anfield con la hinchada del elenco inglés.

barca newcastle Barcelona buscará sentenciar la serie ante el Newcastle de Inglaterra.

A las 17 también, Atlético de Madrid buscará estirar la amplia ventaja que tiene sobre el Tottenham en una serie que tiene al equipo del Cholo Simeone arriba por 5 a 2. El elenco del Cuti Romero no atraviesa un buen momento futbolístico ya que se encuentra cerca de la zona de descenso en la Premier League por lo que tendrá una difícil parada en la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Por último, en el mismo horario de las 17, Bayern Munich recibirá a Atalanta en una definición que está prácticamente sentenciada en favor del elenco alemán que maneja un resultado parcial favorable de 6 a 1. En el Allianz Arena, el equipo de Vincent Kompany buscará asegurar su boleto a la próxima fase de la Champions League.