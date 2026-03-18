Champions League: Atlético de Madrid y Barcelona protagonizan partidazos de vuelta de los octavos de final

La Champions League continúa se derrotero y este miércoles pone de nuevo en marcha los octavos de final con el cierre de los encuentros de la fase de vuelta. Los equipos en carrera buscarán meterse en camino definitorio rumbo a la final a disputarse en Budapest el próximo 30 de mayo.
En esta jornada, Barcelona buscará su boleto a cuartos de final de la Champions League al enfrentarse al Newcastle United en el Camp Nou. Por su parte, el Atlético de Madrid de los argentinos tendrá una interesante parada en Inglaterra ante el Tottenham del Cuti Romero en el estadio Tottenham Hotspur. Son cuatro los partidos que se disputarán este miércoles en el certamen europeo.
Los equipos ya clasificados hasta el momento a los cuartos de final de la Champions League son Real Madrid, quien venció de manera contundente al Manchester City con un global de 5 a 1 a su favor; PSG, que aplastó al Chelsea de Enzo Fernández con un marcador de 8 a 2 irremontable; Arsenal, el equipo de Mikel Arteta venció a Bayer Leverkusen por 3 a 1 en la serie, y su rival en cuartos será Sportig de Portugal que despachó al Bodo Glimt con un resultado final de 5 a 3 tras la vuelta.
Champions League: Barcelona y Atlético de Madrid encienden las luces del cierre de los octavos de final
La jornada del miércoles la abrirá Barcelona FC con su compromiso ante el Newcastle United. La serie está igualada 1 a 1 por los goles de Barnes y Yamal en la instancia de ida. El encuentro será a partir de las 14.45.
A las 17, Liverpool saltará a la cancha para medirse ante el Galatasaray de Turquía que gana la serie 1 a 0 por el gol de Lemina. El partido de vuelta será en Anfield con la hinchada del elenco inglés.
A las 17 también, Atlético de Madrid buscará estirar la amplia ventaja que tiene sobre el Tottenham en una serie que tiene al equipo del Cholo Simeone arriba por 5 a 2. El elenco del Cuti Romero no atraviesa un buen momento futbolístico ya que se encuentra cerca de la zona de descenso en la Premier League por lo que tendrá una difícil parada en la vuelta de octavos de final de la Champions League.
Por último, en el mismo horario de las 17, Bayern Munich recibirá a Atalanta en una definición que está prácticamente sentenciada en favor del elenco alemán que maneja un resultado parcial favorable de 6 a 1. En el Allianz Arena, el equipo de Vincent Kompany buscará asegurar su boleto a la próxima fase de la Champions League.