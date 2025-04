Al ser consultado sobre el presente del Xeneize, soltó: “Es muy difícil opinar desde este lado. Más sabiendo que uno no se identifica con los que están a cargo. Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba por no hacer un buen papel o no clasificar a la Libertadores. Siempre estuve en contra de eso”.

"Como hincha de Boca, es triste que no juegue Libertadores o Sudamericana. No es fácil para la gente ver el sorteo por tele y no poder verlo los miércoles y jueves. Lo vivo como hincha. En el torneo le va bien, pero ante cualquier derrota van a decir que no juega la Copa", sumó

A la hora de analizar la performance de Fernando Gago al frente de Boca, aseguró: "Hoy está Fernando, que lo está haciendo muy bien. Yo me siento capacitado, pero hoy está el técnico que está. No me gustaría postularme".

"HOY NO ESTÁ EN MI CABEZA SER PRESIDENTE DE BOCA"



Carlos Tévez en @olgaenvivo

Sobe su futuro, detalló algunas de las condiciones que necesita para aceptar nuevos desafíos: "Tiene que ser un espacio donde me sienta cómodo. Las dos experiencias que tuve fueron buenas, pero me llevaron a cansarme en el día a día. Las ganas de seguir trabajando están. En cuanto al fútbol argentino, es importante poner sobre la mesa qué club es y cómo está. Van 12 fechas y se fueron 12 técnicos. Me estoy armando y preparando para poder dirigir en Europa".

El recuerdo de la gallinita en el Monumental

Para comenzar, reveló que fue algo que no estaba planificado: "No lo tenía pensado, me salió de adentro. Fue en el momento y estuve bien expulsado. Ese festejo me sacó de la primera final con Once Caldas. Fue una de las cosas que más me dolió. Apenas terminó el partido, le pedí disculpas al hincha de River".

"Me arrepentí de lo de la gallinita. Hoy lo pensaría. Tampoco se podría hacer con todo el tema del racismo. Me tocó ir a la Conmebol hace unos días a apoyar esa causa. Fue una reunión muy positiva. Cada uno pudo dar su opinión para no llevar esta problemática al fútbol", añadió sobre las consecuencias que arrastró.

"Me arrepiento de la gallinita, hoy lo pensaría"

Tévez y el histórico gol de Boca a River.



Tévez y el histórico gol de Boca a River. pic.twitter.com/mkJbx8Ge3A — OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

