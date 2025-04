Boca y Juan Román Riquelme llevarán a la justicia a Leonel Coira, ex Godoy Cruz, tras su grave denuncia

"El hermano de Riquelme (Cristian) me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo", dijo Coira, quien actualmente juega en el fútbol de Puerto Rico.

coira 1.jpg

"Les dije que no y me empezaron a mandar al banco. Yo amo a Boca, con otra dirigencia vuelvo y estoy seguro de que voy a volver. Lo que me hizo Riquelme fue feo y hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo", denunció el joven de 21 años.