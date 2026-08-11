Boca pierde ante Recoleta en el Ducó por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

En los primeros minutos del partido el local buscaba ser protagonista, pero no empezaba bien.

A los 5 minutos Charpentier remató desde afuera del área, la pelota se desvió en Charpentier y descolocó a Montero. Había sorpresa en el Ducó.

Boca pedía penal de Mosquera, quien tocaba la pelota con la mano. Pero el juez no cobraba nada.

Luego Aranda le pegaba al arco y la atajaba Ferreira.

Posteriormente un cabezazo de Ascacíbar se fue alto.

Otro tiro de Aranda, tras un taco de Merentiel, pasaba cerca del palo.

Costa cabeceaba y Ferreira la mandaba al córner estirando su brazo.

Montero salvaba su arco ante una llegada clara de González.

Una media vuelta de Merentiel casi se convertía en el empate.

Ferreira salvaba su arco ante sendas llegadas de Flores y Ascacìbar (el ex Estudiantes tuvo dos chances para anotar).