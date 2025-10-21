Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca, fuera de los playoffs del Clausura y de la Copa Libertadores: qué necesita para recuperarse

La derrota con Belgrano y otros resultados dejaron a Boca en una situación incómoda en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores cuando solo quedan 3 fechas.

Por UNO
Paredes es la referencia del actual equipo de Boca.

La derrota con Belgrano y los otros resultados de la fecha 13 dejaron a Boca en una situación incómoda tanto en el Torneo Clausura como en la Tabla Anual en la que está fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores cuando solo quedan 3 fechas.

Aunque es cierto que tiene un partido pendiente con Barracas Central el conjunto xeneize está, por ahora, fuera del lote de 8 equipos de la Zona A que se están clasificando a los playoffs del Torneo Clausura.

merentiel

Boca está 9no. con 17 puntos y un partido menos, igualado con Unión (juega este martes) y Banfield. Por eso el partido del lunes 27 ante Barracas Central, como visitante, es clave.

Lo llamativo es que en caso de ganar ese encuentro el equipo que ahora dirige Claudio Úbeda llegará a 20 puntos y saltará al segundo puesto detrás de Estudiantes (21) y delante de Defensa y Justicia (19), Argentinos Juniors, Central Córdoba (juega este martes), Belgrano, el propio Barracas Central, Tigre y Racing, todos con 18 unidades.

La derrota con Belgrano complicó a los xeneizes.

Además del partido reprogramado con Barracas Central, a Boca le quedará jugar nada menos que con Estudiantes, en La Plata, el Superclásico con River y finalmente con Tigre, en La Bombonera.

Cómo quedó Boca en la tabla anual que clasifica a la Copa Libertadores

En la tabla anual Boca está en una situación similar ya que por ahora quedó 5to. con 50 puntos y está fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, pero si le gana a Barracas llegará a 53 unidades y escalará al segundo puesto detrás de Rosario Central (56 y un partido inconcluso) y delante de River (52), Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (ambos con 51).

El duelo del lunes próximo será clave para llegar bien parado a las últimas 3 fechas y sobre todo al Superclásico que puede ser definitorio tanto para Boca como para River.

