Boca, fuera de los playoffs del Clausura y de la Copa Libertadores: qué necesita para recuperarse

Lo llamativo es que en caso de ganar ese encuentro el equipo que ahora dirige Claudio Úbeda llegará a 20 puntos y saltará al segundo puesto detrás de Estudiantes (21) y delante de Defensa y Justicia (19), Argentinos Juniors, Central Córdoba (juega este martes), Belgrano, el propio Barracas Central, Tigre y Racing, todos con 18 unidades.

boca, belgrano, torneo clausura La derrota con Belgrano complicó a los xeneizes.

Además del partido reprogramado con Barracas Central, a Boca le quedará jugar nada menos que con Estudiantes, en La Plata, el Superclásico con River y finalmente con Tigre, en La Bombonera.

Cómo quedó Boca en la tabla anual que clasifica a la Copa Libertadores

En la tabla anual Boca está en una situación similar ya que por ahora quedó 5to. con 50 puntos y está fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores, pero si le gana a Barracas llegará a 53 unidades y escalará al segundo puesto detrás de Rosario Central (56 y un partido inconcluso) y delante de River (52), Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (ambos con 51).

El duelo del lunes próximo será clave para llegar bien parado a las últimas 3 fechas y sobre todo al Superclásico que puede ser definitorio tanto para Boca como para River.