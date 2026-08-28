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Torneo Clausura

Boca empata con Lanús en su vuelta a La Bombonera

Luego de 35 días, en los que mudó su localía al Ducó, Boca recibe a Lanús en La Bombonera. El partido cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Boca recibe a Lanús.

Boca recibe a Lanús.

Boca empata 0 a 0 con Lanús, en La Bombonera, en un partido de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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Después de 35 días Boca vuelva a jugar en La Bombonera. Luego de haber mudado su localía al Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize se reencuentra con sus hinchas.

A los 40 segundos del inicio del partido Peña metía un gran cabezazo y estremecía el travesaño.

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