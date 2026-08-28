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Torneo Clausura

Boca empata con Lanús en La Bombonera

Luego de 35 días, en los que mudó su localía al Ducó, Boca recibe a Lanús en La Bombonera. El partido cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Boca recibe a Lanús.

Boca recibe a Lanús.

Boca empata 0 a 0 con Lanús, en La Bombonera, en un partido de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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Después de 35 días Boca vuelva a jugar en La Bombonera. Luego de haber mudado su localía al Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize se reencuentra con sus hinchas.

A los 40 segundos del inicio del partido Peña metía un gran cabezazo y estremecía el travesaño.

Aquino remataba por arriba del travesaño y luego armaba otra gran jugada individual y estaba cerca de abrir el marcador.

Flores respondía en el otro arco y casi ponía el primero.

Velasco metía un buen cabezazo y la pelota se iba apenas desviada.

Un tiro libre de Velasco se iba desviado.

El partido no era bueno a pesar de que había situaciones de gol en ambos arcos.

Watson le pegaba y su tiro rozaba el palo. Se salvaba el local.

A los 13 minutos del complemento Peña Biafore tenía una opción clara para anotar y la atajaba Montero.

Arruabarrena movía el banco y mandaba a la cancha a Sebastián Villa, Leandro Paredes, Toto Belmonte y Enner Valencia para tratar de ganar el partido.

A los 21' el ingresado Sebastián Villa le pegaba al arco y Losada la mandaba al córner.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con el Granate, Boca se medirá con Vélez el próximo miércoles a las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina.

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