Boca empata con Lanús en La Bombonera

Boca empata 0 a 0 con Lanús, en La Bombonera, en un partido de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Luego de 35 días, en los que mudó su localía al Ducó, Boca recibe a Lanús en La Bombonera. El partido cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo
Boca empata 0 a 0 con Lanús, en La Bombonera, en un partido de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Seguilo en VIVO por Radio Nihuil
Después de 35 días Boca vuelva a jugar en La Bombonera. Luego de haber mudado su localía al Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize se reencuentra con sus hinchas.
A los 40 segundos del inicio del partido Peña metía un gran cabezazo y estremecía el travesaño.
Aquino remataba por arriba del travesaño y luego armaba otra gran jugada individual y estaba cerca de abrir el marcador.
Flores respondía en el otro arco y casi ponía el primero.
Velasco metía un buen cabezazo y la pelota se iba apenas desviada.
Un tiro libre de Velasco se iba desviado.
El partido no era bueno a pesar de que había situaciones de gol en ambos arcos.
Watson le pegaba y su tiro rozaba el palo. Se salvaba el local.
A los 13 minutos del complemento Peña Biafore tenía una opción clara para anotar y la atajaba Montero.
Arruabarrena movía el banco y mandaba a la cancha a Sebastián Villa, Leandro Paredes, Toto Belmonte y Enner Valencia para tratar de ganar el partido.
A los 21' el ingresado Sebastián Villa le pegaba al arco y Losada la mandaba al córner.
Tras jugar con el Granate, Boca se medirá con Vélez el próximo miércoles a las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina.