El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se refirió a lo sucedido en Avellaneda.

El 20 de agosto se registraron los repudiables hechos que marcarán un antes y un después en la Copa Sudamericana donde Independiente y la Universidad de Chile dieron muestra de toda la barbarie que puede haber en el fútbol. Sin embargo, aunque pasaron cinco días, la voz de Axel Kicillof no se había pronunciado sobre lo ocurrido.

Finalmente, ese día llegó. Y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires habló con Radio Con Vos y se manifestó sobre el tema luego que Patricia Bullrich lo haya acusado de ser el responsable de lo sucedido mientras que ambos clubes expresaron que las culpas son del equipo rival.

Axel Kicillof se refirió a la barbarie sucedida en Avellaneda.

Axel Kicillof se refirió por primera vez sobre la masacre en Copa Sudamericana

Mientras los clubes protagonistas de los incidentes se expresaron al respecto y buscan que la CONMEBOL culpe al rival sobre lo sucedido, el presidente de Alianza Lima (quienes ya están clasificados a los cuartos de final) también juega su propio partido defendiendo los intereses de su club.

Paralelamente, la lucha también es política; es así que Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, acusó a Axel Kicillof y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires salió a defenderse: "El operativo está dirigido por la CONMEBOL, el que suspende o no es el coordinador de la CONMEBOL, el que pide intervención de la policía que está fuera del estadio es la CONMEBOL. No estoy distribuyendo responsabilidad porque es muy grave lo que pasó".

"Tiene que haber autorización de la Conmebol, la CONMEBOL es la que distribuye. Y después, quien suspende el partido es el responsable de la CONMEBOL, el único que puede suspender el partido. Yo sé porque tengo conocimiento de lo que pasa al lado del gobierno, que varias veces, cuando empieza la hinchada de Chile, o una parte, porque además dejaron entrar 2600 más o menos, hinchada de Chile, de los cual se calcula que 50, 100 eran los que estaban todo el tiempo agrediendo. También que estuvieran en una tribuna alta, encima de la local, es raro", continuó explicando Kicillof.

Y aprovechó la oportunidad para desligarse de lo sucedido: "No estuve en el diseño del operativo, pero el diseño del operativo queda totalmente en manos del protocolo, que está escrito de la CONMEBOL. Cuando entra la policía, cuando suspende el partido. Y todo eso se está dirimiendo en sede judicial, con alguna lógica, porque obviamente pasó algo que fue salvaje".

Incidentes Independiente - U de Chile
La CONMEBOL aún no decidió una sanción.

Patricia Bullrich también había apuntado contra Aprevide

Sobre el rol del Aprevide en la salvaje noche avellanedense, el Gobernador afirmó que "no estaban de acuerdo con la distribución de las tribunas, no estaba de acuerdo con la forma en la que se había hablado, y a 30 minutos del primer tiempo empieza a pedir que se suspenda el partido, porque entrar con infantería en medio de un partido, con todas las familias adentro, qué sé yo, ya lo hemos visto en Gimnasia, por ejemplo".

"Una represión, o una cosa así, adentro del estadio. Terminó con un muerto. Pero bueno, todas estas discusiones son técnicas. Yo no me quiero meter, ni quiero incidir, porque ahora hay intervención que incluso suspendió el uso de la cancha para el domingo, el juez. Entonces nosotros a disposición del juez", explicó Kicillof.

El dirigente se refiripo a la salud pública en Argentina

Para finalizar, puso en valor la salud pública, quienes fueron los encargados de atender a los hinchas chilenos: "Lo que sí puedo decir es, si no hubiéramos tenido un hospital público gratuito de calidad, dos cuadras para atender a los que tuvieron más peligro, se hubieran muerto".

"Y eso es claro, y me lo dijo y lo agradeció el gobierno de Chile. Público gratuito, que esto no pasa en otros países de la región", finalizó.

