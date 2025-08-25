Paralelamente, la lucha también es política; es así que Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, acusó a Axel Kicillof y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires salió a defenderse: "El operativo está dirigido por la CONMEBOL, el que suspende o no es el coordinador de la CONMEBOL, el que pide intervención de la policía que está fuera del estadio es la CONMEBOL. No estoy distribuyendo responsabilidad porque es muy grave lo que pasó".

"Tiene que haber autorización de la Conmebol, la CONMEBOL es la que distribuye. Y después, quien suspende el partido es el responsable de la CONMEBOL, el único que puede suspender el partido. Yo sé porque tengo conocimiento de lo que pasa al lado del gobierno, que varias veces, cuando empieza la hinchada de Chile, o una parte, porque además dejaron entrar 2600 más o menos, hinchada de Chile, de los cual se calcula que 50, 100 eran los que estaban todo el tiempo agrediendo. También que estuvieran en una tribuna alta, encima de la local, es raro", continuó explicando Kicillof.

Y aprovechó la oportunidad para desligarse de lo sucedido: "No estuve en el diseño del operativo, pero el diseño del operativo queda totalmente en manos del protocolo, que está escrito de la CONMEBOL. Cuando entra la policía, cuando suspende el partido. Y todo eso se está dirimiendo en sede judicial, con alguna lógica, porque obviamente pasó algo que fue salvaje".

Patricia Bullrich también había apuntado contra Aprevide

Sobre el rol del Aprevide en la salvaje noche avellanedense, el Gobernador afirmó que "no estaban de acuerdo con la distribución de las tribunas, no estaba de acuerdo con la forma en la que se había hablado, y a 30 minutos del primer tiempo empieza a pedir que se suspenda el partido, porque entrar con infantería en medio de un partido, con todas las familias adentro, qué sé yo, ya lo hemos visto en Gimnasia, por ejemplo".

"Una represión, o una cosa así, adentro del estadio. Terminó con un muerto. Pero bueno, todas estas discusiones son técnicas. Yo no me quiero meter, ni quiero incidir, porque ahora hay intervención que incluso suspendió el uso de la cancha para el domingo, el juez. Entonces nosotros a disposición del juez", explicó Kicillof.

El dirigente se refiripo a la salud pública en Argentina

Para finalizar, puso en valor la salud pública, quienes fueron los encargados de atender a los hinchas chilenos: "Lo que sí puedo decir es, si no hubiéramos tenido un hospital público gratuito de calidad, dos cuadras para atender a los que tuvieron más peligro, se hubieran muerto".

"Y eso es claro, y me lo dijo y lo agradeció el gobierno de Chile. Público gratuito, que esto no pasa en otros países de la región", finalizó.