El dirigente explicó que, según las primeras imputaciones e investigaciones, habría sido la Universidad de Chile quienes fueron señalados como quienes iniciaron los incidentes en Avellaneda, fue allí cuando los hinchas de Independiente reaccionaron causando una barbarie.

El presidente del equipo peruano manifestó que la situación es preocupante y que si los puntos son adjudicados al conjunto chileno marcaría un precedente muy delicado para los torneos internacionales en Sudamerica: "Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar".

"A nosotros no nos corresponde pedir nada, CONMEBOL tomará una decisión y nosotros estamos a la espera de lo que decidan", concluyó el dirigente.

El comunicado falso que confundió a todos

El 21 de agosto, un día después del fatídico partido entre Independiente y la U. de Chile, salió un comunicado falso que fue tomado por algunos medios masivos de comunicación como real; causando confusión entre los hinchas de los equipos involucrados, pero también en todos los amantes del fútbol que están expectantes por cómo se irá a resolver la situación.

El comunicado, que contaba con los logos correspondientes de CONMEBOL, manifestaba que se trataban de "sanciones ejemplificadoras a los Clubes Independiente de Avellaneda (Argentina) y Universidad de Chile (Chile), a raíz de los graves incidentes".

Falso comunicado de Conmebol sobre Independiente y U de Chile El falso comunicado que emitieron sobre las sanciones.

Descalificación: Los clubes Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile quedan descalificados de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025. En consecuencia, el Club Alianza Lima (Perú) será promovido directamente a la fase de Semifinales del torneo.

Exclusión: Los clubes Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile no podrán participar en competencias organizadas por CONMEBOL (CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana) durante las temporadas 2026 y 2027, aun cuando su desempeño deportivo en los torneos locales les permita clasificarse.

Más allá de que se trató de un comunicado falso, hubo una gran repercusión en los medios y el presidente de Alianza Lima no quiso perder la oportunidad para referirse al respecto; quizás, pensando en la posibilidad de que su equipo clasifique directamente a la semifinal de la Copa Sudamericana.