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Atento, Messi: la advertencia del DT de Mauritania antes de jugar con la Selección argentina

Aritz López, el entrenador español de Mauritania, habló antes de visitar a la Selección argentina. "Al 10 no se lo toca", lanzó sobre Messi

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Aritz López, DT de Mauritania, habló del duelo con la Selección argentina.

Aritz López, DT de Mauritania, habló del duelo con la Selección argentina.

Durante la jornada de este viernes se confirmó que la Selección argentina disputará un partido amistoso ante Mauritania. El duelo, que se jugará el viernes 27 de marzo en La Bombonera, será el penúltimo de Lionel Messi y compañía, en Argentina, antes del Mundial.

Luego de la confirmación del encuentro, quien rompió el silencio fue el director técnico del elenco africano. Aritz López, que como jugador supo vestir los colores de Celta de Vigo, Córdoba y Sporting de Gijón, asumió el cargo en noviembre de 2024.

Argentina amistoso Mauritana
Lionel Messi y la Selecci&oacute;n argentina ya conoen a su primer rival de marzo.

Lionel Messi y la Selección argentina ya conoen a su primer rival de marzo.

En la previa del viaje a Argentina, donde se verá las caras con los campeones del mundo en La Bombonera, el DT no ocultó su emoción y lanzó una promesa que no tardó en volverse viral: "Si empatamos, me hago argentino si queréis".

La palabra del DT de Mauritania antes de enfrentar a la Selección argentina

El hombre de 45 años enfrentó los micrófonos de Radio La Red y reveló que ante la posibilidad de enfrentar a la Selección argentina, modificaron todos sus planes.

"Teníamos otros planes, otros rivales, pero cuando el presidente de Federación nos avisó, cambiamos el destino y en vez de ir a Marruecos, que teníamos preparado, viajaremos el día 24 (de marzo) a Buenos Aires para disputar el 27 este gran partido", comenzó Aritz López.

A la hora de describir a sus dirigidos, el entrenador de Mauritania contó: "Es una selección africana que, dentro de lo que es una selección africana, somos un pocos diferentes, porque tenemos 11 jugadores jugando en Europa, algunos en clubes importantes como el AEK Atenas o el Glasgow Rangers, y es una selección que está creciendo poco a poco porque el fútbol en Mauritania, lo que ha sido la gran evolución, ha sido en los últimos diez años".

Sobre los aspectos que deben mejorar para poder comenzar a competir en la elite, analisó: "El fútbol africano, por normas generales, son jugadores físicamente muy muy fuertes. Donde está el margen de mejora es un poco en el concepto futbolístico, en entender el juego y un poco lo que sucede tácticamente en el campo".

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"Lo que me costó es que entiendan el concepto táctico. Ellos físicamente solucionan muchas cosas porque tienen unas condiciones físicas superiores a las normales, pero el entendimiento del juego, cuándo dar calma, cuándo acelerar, cuándo tener la pelota, cuándo saber defender con tranquilidad... Esos conceptos tácticos, que tanto en España como en Argentina los tenemos más que conocidos, es donde más hincapié hago y más está costando", cerró el español.

El cuidado a Messi y su llamativa promesa

Cuando llegó el momento de ser consultado por la figura del mejor jugador del mundo, no dudó: "Al 10 de Argentina no se lo toca porque no llegás a tocarlo. No habrá problema, es un amistoso".

"Lo que tengo claro, porque me he enfrentado a él cuando he jugado, que el mejor jugador del mundo actual y de los últimos tiempos es Leo con mucha diferencia. Cuando yo jugaba en el Córdoba, en España, él estaba en el Barcelona. Lo enfrentamos y lo sufrí. Y ahora me toca sufrirlo como técnico", continuó sobre Lionel Messi.

Para finalizar, a modo de broma, sentenció: "Si empatamos me hago argentino si queréis".

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