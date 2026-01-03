Aston Villa, con Dibu Martínez y Buendía, volvió a sonreír en la Premier League

En Birmingham, el equipo que tuvo a Dibu Martínez y Emiliano Buendía como titulares, se impuso por 3 a 1 con un doblete del escocés John Mc Ginn y un gol de Ollie Watkins. El descuento de la visita lo hizo Morgan Gibbs White.

Con este resultado el Aston Villa escaló transitoriamente al segundo puesto con 42 puntos (ganó 13, empató 3 y perdió 4) pero el Manchester City (41) tiene un partido menos.