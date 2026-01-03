Aston Villa, con Dibu Martínez y Buendía, volvió a sonreír en la Premier League

Tras la dura goleada ante Arsenal que le cortó una racha de 11 triunfos seguidos, Aston Villa se recuperó en la Premier League con una clara victoria frente al Nottingham Forest.
En Birmingham, el equipo que tuvo a Dibu Martínez y Emiliano Buendía como titulares, se impuso por 3 a 1 con un doblete del escocés John Mc Ginn y un gol de Ollie Watkins. El descuento de la visita lo hizo Morgan Gibbs White.
Con este resultado el Aston Villa escaló transitoriamente al segundo puesto con 42 puntos (ganó 13, empató 3 y perdió 4) pero el Manchester City (41) tiene un partido menos.
Ambos escoltan al Arsenal que conservó la punta al superar 3 a 2 al Bournemouth, en condición de visitante, con dos de Declan Rice y uno del brasileño Gabriel Magalhaes.
A la espera del arribo del Taty Castellanos, West Ham sufrió una dura derrota como visitante 3 a 0 frente al Wolverhampton.
Además, Brighton se impuso 2 a 0 al Burnley en el otro partido de la jornada.