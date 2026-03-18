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Ariel Broggi tras la caída de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes: "Me voy muy dolido"

El DT de Gimnasia y Esgrima, Ariel Broggi, se mostró dolido tras la caída por 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata, en el Víctor Legrotaglie, por la fecha 11 del Torneo Apertura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Ariel Broggi se mostró dolido tras la caída de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes.

Ariel Broggi se mostró dolido tras la caída de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Ariel Broggi, quedó dolido este martes tras la derrota por 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata, en el Víctor Legrotaglie, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Es que el Lobo ganaba con un gol de Agustín Módica y los dirigidos por el Cacique Medina se lo dieron vuelta con un doblete de Tiago Palacios.

"La verdad que hicimos un gran primer tiempo, antes del primer gol de Palacios no habíamos sufrido, creo que nos hicieron un gol de otro partido. Le pegó desde muy lejos, esas cosas son muy difíciles de contrarrestar desde lo táctico. También hemos tenido una racha de lesiones porque los tres cambios fueron por esa razón; Módica salió por un calambre, además fueron reemplazados Paredes y Muñoz; condiciona un poco el tener que hacer cambios obligados", dijo Broggi en la conferencia de prensa posterior al partido.

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A pesar de la caída, Broggi dijo que Gimnasia y Esgrima fue un equipo competitivo.

A pesar de la caída, Broggi dijo que Gimnasia y Esgrima fue un equipo competitivo.

Y añadió: "Vinimos de jugar en dos canchas muy dificiles (Boca y Riestra), el equipo estuvo muy bien, estuvo competitivo igual que hoy, porque jugamos ante el último campeón. El equipo en el primer tiempo estuvo muy competitivo, muy fuerte en los duelos, que es algo que habíamos trabajado, sabíamos que en algún momento íbamos a tener que sufrir porque el rival tiene mucha jerarquía. Así y todo me parece que tuvimos chances para hacer algún gol antes, pero en el segundo tiempo nos hicieron un gol de otro partido, después de eso nos terminaron convirtiendo y tuvimos esa dificultad con los cambios obligados".

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Ariel Broggi se mostró dolido tras la caída de Gimnasia y Esgrima

"Más allá que me voy muy dolido por la derrota, el equipo volvió a ser muy competitivo, obviamente que te quedás dolido por el esfuerzo que había hecho el equipo, pero bueno, nos hemos quedado sin nada y por eso es la tristeza", cerró el DT del Lobo.

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