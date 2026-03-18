Ariel Broggi tras la caída de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes: "Me voy muy dolido"

Y añadió: "Vinimos de jugar en dos canchas muy dificiles (Boca y Riestra), el equipo estuvo muy bien, estuvo competitivo igual que hoy, porque jugamos ante el último campeón. El equipo en el primer tiempo estuvo muy competitivo, muy fuerte en los duelos, que es algo que habíamos trabajado, sabíamos que en algún momento íbamos a tener que sufrir porque el rival tiene mucha jerarquía. Así y todo me parece que tuvimos chances para hacer algún gol antes, pero en el segundo tiempo nos hicieron un gol de otro partido, después de eso nos terminaron convirtiendo y tuvimos esa dificultad con los cambios obligados".

Embed

Ariel Broggi se mostró dolido tras la caída de Gimnasia y Esgrima

"Más allá que me voy muy dolido por la derrota, el equipo volvió a ser muy competitivo, obviamente que te quedás dolido por el esfuerzo que había hecho el equipo, pero bueno, nos hemos quedado sin nada y por eso es la tristeza", cerró el DT del Lobo.