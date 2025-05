Alfredo Berti y Julio Vaccari preparan el cruce entre la Lepra e Independiente, en Avellaneda

"Independiente Rivadavia tiene al mejor futbolista del fútbol argentino, el más desequlibrante" (Julio Vaccari sobre Sebastián Villa). "Independiente Rivadavia tiene al mejor futbolista del fútbol argentino, el más desequlibrante" (Julio Vaccari sobre Sebastián Villa).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1919950764270633324&partner=&hide_thread=false POSIBLES CRUCES EN LOS PLAYOFFS Y ELOGIO A SEBASTIÁN VILLA: Julio Vaccari respondió sobre Boca y Racing y analizó el partido que se le viene al Rojo ante Independiente Rivadavia.



Respecto a la probable formación, Julio Vaccari fue cauto: "No sé si habrá cambios o no pero se está pensando en recuperar a todos los futbolistas que jugaron hoy, y a los chicos que no lo hicieron poder ponerlos a punto para que estén para este partido. A los futbolistas que en mejor forma yo considere que llegan, ponerlos".

Finalmente, sobre los lesionados Pablo Galdames y Gabriel Ávalos, reveló: "Están evolucionando favorablemente y veremos cómo reaccionan".

Alfredo Berti define la formación de Independiente Rivadavia

Con la confianza bien alta Alfredo Berti diagrama el partido ante Independiente y analiza posibles cambios en el once inicial de Independiente Rivadavia.

Respecto del triunfo ante Defensa y Justicia es un hecho que volverá Iván Villalba en la defensa por Leonard Costa, mientras que Thomas Ortega y Mauricio Cardillo tienen chances de ser titulares por Matías Valenti y Luis Sequeira, aunque seguramente el entrenador recién defina el equipo horas antes del encuentro.