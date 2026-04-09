DIY paso a paso: cómo agrandar los costados de unos jeans y aumentarle un par de talles

Cuando en California, hace ya varios años, los trabajadores de las minas necesitaban una prenda resistente, diseñadores y empresarios idearon estos pantalones. Hoy los jeans son una prenda cotidiana, de uso diario y combinable con prácticamente todo.

Cómo puedo agrandar unos jeans: con un DIY de costura

Muchas veces los pantalones de jeans nos empiezan a ajustar en los costados, pero en el resto de las partes nos quedan bien. Para aumentar la talla de cintura de los jeans, puedes recurrir a un DIY.

Para realizar este DIY tienes dos opciones: usar otros jeans del mismo color para añadir al costado o usar elástico negro. Esta segunda opción es menos estética, aunque más cómoda.

Embed - Aumenta la talla de tus jeans insertando elástico: 3 formas, DESDE super FÁCIL hasta PROFESIONAL!!!

Lo primero y principal es marcar el costado de los jeans para saber dónde vas a tener que cortar. Descose la pretina o cintura del pantalón, tal como se ve en el DIY. Utiliza una pinza descosedora. Corta la cintura y añade en el cortado la porción de elástico o de jean. Puedes hacerlo a mano o con máquina. Refuerza la costura con un pespunte recto para que quede más prolija. Con este DIY aumentas la talla de los jeans por lo menos dos números.

Si el pantalón de jean no solo te queda chico de cintura y te aprieta todas las piernas, puedes realizar el mismo procedimiento, pero colocando una franja de tela de jeans en los costados que vaya desde la cintura hasta la parte de abajo.

Un DIY y algo más: consejos y recomendaciones para coser tela de jean

Aunque la tela de jean es resistente y firme, también tiene algunos requisitos cuando se trata de coserla. Teniendo en cuenta que es una tela gruesa, lo recomendable es usar una aguja gruesa de 18 para que la máquina no se exija y la tela no se rompa.

jeans También hay que lavar bien los jeans y la tela denim para evitar que se destiña.

Si son jeans con elastano, lo ideal es usar hilo elástico para que no pierda su elasticidad. Para coser cualquier DIY con jeans, siempre es bueno tener a mano la plancha de ropa para fijar costuras y evitar que se deforme el proyecto.